Premios Excelencia en la UPO - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

SEVILLA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide ha celebrado en su Paraninfo la entrega de los Premios a la Excelencia, una cita en la que la Universidad ha distinguido a 23 docentes que han obtenido la máxima calificación en la evaluación de su labor en las aulas y a nueve estudiantes por sus resultados académicos y deportivos durante el curso 2024-2025.

Según ha informado la UPO en un comunicado, el rector, Francisco Oliva, ha señalado que las metas importantes "requieren tiempo, dedicación, constancia y compromiso".

Cristina López, graduada en Administración y Dirección de Empresas, ha obtenido el mejor expediente de la Facultad de Ciencias Empresariales. María Cornejo, graduada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, ha recibido el de la Facultad de Ciencias del Deporte, y Naroa Jara, graduada en Biotecnología, el de la Facultad de Ciencias Experimentales.

Inés de León y María Martín han logrado los mejores expedientes de las facultades de Derecho y Ciencias Sociales tras completar los grados en Derecho y en Sociología, respectivamente. María Hernández, graduada en Humanidades, ha recibido el premio de la Facultad de Humanidades. Por su parte, Elena Carrasco, graduada en Ingeniería Informática en Sistemas de Información, ha obtenido el de la Escuela Politécnica Superior.

María Hernández ha tomado la palabra en nombre del estudiantado premiado para reivindicar las humanidades, el papel de las mujeres en la historia de la literatura y la ciencia, así como la educación pública.

La Pablo de Olavide ha concedido también el Premio al Mérito Académico a Diego Jesús García y Pablo Luque, estudiante de Nutrición Humana y Dietética, ha recibido el Premio al Rendimiento Deportivo del curso 2024-2025; el pasado año se proclamó en Varsovia campeón de Europa universitario de taekwondo en la categoría de menos de 54 kilos. Rafael Rey, delegado municipal de Educación del Ayuntamiento de Dos Hermanas, ha participado en la entrega de los diplomas al estudiantado.

El rector y el delegado del rector para la Calidad, Jordi Luengo, han entregado el distintivo de Excelencia Docente, que la Universidad concede al profesorado que alcanza la máxima calificación en el programa de evaluación DOCENTIA-UPO.

Han recibido el distintivo David Blanco, Teresa Jesús Rebolledo, Lucía Muñoz, Alfonso Murillo, Esther Prieto, María Carmen Muñoz, Salvador Bueno, María del Rocío Ortiz, María del Carmen Velasco, Mónica Santana, Lucía Vázquez y Alberto Marina. Completan la relación María Pilar Giráldez, Estela Sarah Martín, Lucía Fernández, Nuria María Ponce, Isabel Jiménez, Jordi Luengo, Francisco José Rincón, Ana Sánchez, María de los Ángeles Morón, Julia Isabel Lobato y Carmen Lima.