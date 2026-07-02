Una vendedora de la ONCE reparte 815.000 euros en Sevilla: "Ha sido bonito que coincida con mi 'cumpleaños'"

La vendedora de la ONCE Nuria Ferrer, en su quiosco de la calle Rico Cejudo - ONCE

SEVILLA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la ONCE de este miércoles, 1 de julio, ha repartido 815.000 euros en el sevillano barrio de Nervión, frente al Corte Inglés. La encargada de hacerlo ha sido Nuria Ferrer, que ha vendido nueve cupones premiados con 35.000 euros cada uno, además de uno agraciado con 500.000 euros, la máxima cuantía del Cupón Diario.

Ferrer es vendedora de la ONCE desde 2019, aunque lleva desde 2013 en la organización, informa en un comunicado. De hecho, este miércoles se cumplían precisamente 13 años exactos desde que entró a formar parte de ella. "Ha sido muy bonito que coincida con mi 'cumpleaños', parece todo escrito", ha contado visiblemente emocionada.

La vendedora apenas da crédito y confiesa que aún no se lo termina de creer. "Anoche no pude dormir, intentando hacer memoria. Necesito que vengan los premiados para compartir la alegría con ellos y saber que es real".

Desde su quiosco, en la calle Rico Cejudo, Nuria ve desfilar a un público muy diverso de clientes, "desde gente que viene a pasar el día a vecinos de enfrente; yo quería darle premio a todos. Casi me da pena no haber llevado más cupones" bromea.

El sorteo del miércoles estaba dedicado a la Casilla de la Empresa Solidaria, y ha dejado también 350.000 euros en la localidad malagueña de Álora, además de 35.000 euros para un cupón premiado en Almería. El resto de sus premios se ha repartido entre Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y País Vasco.