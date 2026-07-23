La VI edición del Mining and Mineral Hall reunirá en Sevilla entidades de 22 países

Archivo - Imagen de la IV edición del congreso Mining and Mineral Hall (MMH) en su emplazamiento del Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (FIbes) en octubre de 2022. - JESUS BARRERA - Archivo

SEVILLA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 'Mining and Mineral Hall' (MMH) 2026, la "feria de referencia" para el sector minero en Europa, reunirá del 20 al 22 de octubre en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes) a expositores procedentes de una veintena de países, un hecho que "refuerza su carácter internacional y lo consolida como uno de los principales encuentros europeos" dedicados a la minería y las materias primas minerales.

El evento, organizado por la asociación de la minería metálica Aminer y MMEvents, ha confirmado en una nota de prensa que junto a la "importante representación de España", la VI edición del MMH contará con expositores de 22 países.

La lista oficial de participantes incluye empresas procedentes de Alemania, Bélgica, Canadá, Chile, Croacia, Grecia, Finlandia, Francia, Lituania, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza, Turquía, India, Corea del Sur, Marruecos, Perú, Estados Unidos y Australia.

De esta forma, este conjunto de países "volverá a convertir Sevilla" en un punto de encuentro para compañías mineras, empresas auxiliares, centros tecnológicos, asociaciones sectoriales e instituciones procedentes de los mercados "más importantes del mundo", según el comunicado.

Igualmente, la organización ha destacado que la "creciente presencia internacional" se ve respaldada, además, por el reconocimiento como feria con internacionalidad completa, concedido por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa del Gobierno de España, que el MMH obtuvo por primera vez en 2024 y que ha renovado para esta sexta edición.

Es por ello que esta certificación "pone en valor su capacidad para atraer expositores y visitantes de otros países", así como para "generar oportunidades de negocio, impulsar el intercambio de conocimiento y dar a conocer las últimas innovaciones del sector", ha afirmado el comunicado.

Además, la VI edición se celebrará bajo el lema 'La minería: pilar estratégico para el futuro de Europa' y combinará una amplia zona expositiva con un Congreso Científico de primer nivel y un programa de actividades dirigido a fomentar el intercambio de conocimiento y las relaciones profesionales.

Durante tres días, empresas, administraciones, centros tecnológicos e inversores compartirán experiencias, establecerán nuevos contactos y analizarán los principales retos de la minería, consolidando al MMH como "una cita imprescindible para impulsar la colaboración internacional y el futuro del sector", ha concluido la organización.