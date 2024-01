"En vías de solución" las goteras que han aparecido en el recién remozado IES Gonzalo Nazareno de Dos Hermanas (Sevilla)

DOS HERMANAS (SEVILLA), 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Delegación territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Sevilla ha confirmado este miércoles que las goteras que han aparecido en el Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Gonzalo Nazareno de Dos Hermanas (Sevilla) tras las lluvias de la semana pasada están "en vías de solución". Los alumnos del centro están recibiendo sus clases con normalidad.

Así lo han sostenido fuentes de la Delegación a preguntas de Europa Press. El departamento que dirige Miguel Ángel Aráuz ha explicado que la empresa que ha ejecutado la actuación de emergencia para reparar los daños en este instituto por la borrasca Bernard de finales del pasado mes de octubre (algo más de 14.000 euros invertidos) es la que "está valorando la situación actual y cómo arreglarla". "La incidencia se encuentra en vías de solución", han remarcado las fuentes consultadas.

Izquierda Unida alertaba este pasado martes de que las últimas lluvias han dejado goteras en el Gonzalo Nazareno y también en el IES Olivar de la Motilla, donde la Junta ha asegurado que "no tener constancia de daños", y en el Alvareda, donde "no hay daños graves, por lo que no se requiere intervención". En todos los centros, el alumnado ha recibido sus clases con normalidad.

Izquierda Unida criticaba que los institutos de Dos Hermanas "sufren una falta de inversiones" que ha derivado en "graves deficiencias" en los edificios, lo que ha provocado, a su juicio, "filtraciones e inundaciones" tras las últimas precipitaciones de la pasada semana. Según su coordinador Fran García Parejo, "estos problemas no son nuevos ya que hay institutos en Dos Hermanas que llevan años con problemas en sus edificios, especialmente cubiertas, sin resolver por la inacción del Gobierno andaluz a pesar de los avisos del personal".

IU ponía como ejemplo de la "dejadez" de la Delegación al IES Gonzalo Nazareno que "sufrió un cierre" tras la borrasca Bernard el pasado mes de octubre y que, "tras un anuncio por todo lo alto con foto incluida del delegado, ha vuelto a sufrir filtraciones e inundaciones tras la lluvias de la pasada semana".

Para García Parejo, "es necesaria una mayor inversión en la educación pública y menos en marketing y propaganda". La formación avanzaba que elevará este asunto al Parlamento de Andalucía para que "se tomen las medidas necesarias y los institutos de la ciudad puedan retomar su actividad sin necesidad de estar pendientes de la predicción meteorológica".