Los vinos y licores de la provincia de Sevilla se promocionan en una nueva edición del foro 'Experiencia Verema'

SEVILLA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, ha acompañado este lunes, en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla, a las empresas del sector que participan en el 'showroom Experiencia Verema 2025', salón especializado donde se reúnen las mejores bodegas del panorama nacional e internacional. Esta cita, que recala en Sevilla por octava vez, y que cumple 25 años de historia, tiene una duración de un día y está orientada a aficionados y profesionales del sector.

Su sitio web es la comunidad de aficionados al vino y gastronomía de habla hispana más visitada, con más de 123.000 usuarios registrados. Concretamente, son once bodegas sevillanas de la marca 'Sabores de la Provincia de Sevilla' las que exponen muestras en este foro: Bodegas Salado (Umbrete); Viñas Colonias de Galeón y Bodega Tierra Savia (Cazalla de la Sierra); Vermut Florum (Alcalá de Guadaíra); Solana de la Bernarda, de Alanís; Bodegas González Palacios y Bodegas Halcón, ambas de Lebrija; Dehesa del Zarco (Pilas); Destilerías y Bodegas de Constantina, Bodega La Margarita (Constantina) y La Alquería de Pruna, detalla en un comunicado.

El expositor de 'Sabores de la Provincia de Sevilla' ha contado, además de con la presencia de representantes de las bodegas adheridas, con la colaboración de la sumiller Mónica Rosón, 'La Cataora'. Esta comunicadora enogastronómica ha sido la encargada de dirigir una cata comentada, destinada a cerca de medio centenar de empresas hoteleros, restauradores, bodegueros y distribuidores, en la que se han podido degustar diversos productos 'Sabores de la Provincia de Sevilla'.

Entre ese listado han figurado desde el mosto nuevo de Bodegas Cazallo, de Constantina, y las aceitunas gordales sevillanas de 'La Sabrosita' (Albaida), hasta un espumoso Rosado de Bodegas La Margarita, (Constantina) y salchicha blanca de Los Romeros, de Alanís, pasando por queso de cabra de Quesería Once Grados (El Real de la Jara) y chorizo Ibérico de bellota de Dehesa Navera (Las Navas de la Concepción), entre otros.