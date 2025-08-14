La Virgen de Los Reyes saldrá en procesión este viernes por las calles del centro de Sevilla

Archivo - Miles de personas asisten a la salida procesional de la Virgen de los Reyes alrededor de la catedral de Sevilla. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Virgen de los Reyes, patrona de Sevilla y su Archidiócesis, inicia este viernes, 15 de agosto, su tradicional procesión por las calles del centro de la ciudad, tras la celebración de la eucaristía en la Catedral hispalense a las 07,30 horas.

A la finalización de la misa, la imagen saldrá por la Puerta de Palos para realizar el recorrido que comienza en la Plaza Virgen de los Reyes, Cardenal Amigo Vallejo, Alemanes, Avenida de la Constitución, Fray Ceferino González, Plaza del Triunfo y el regreso también será a la Plaza Virgen de los Reyes. La hora estimada de entrada será a las 09,30 horas, cuanto tendrá lugar la misa estacional en el trascoro de la Catedral, presidida por el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses. El acompañamiento musical en la salida estará a cargo de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla.

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la delegación de Fiestas Mayores, ha preparado un amplio dispositivo para esta jornada, que incluye la instalación de los nuevos gallardetes creados en 2024 y que ya lucen en el perímetro de la Catedral. En total, son 88 banderolas en 44 mástiles que exornan el recorrido de la Patrona.

Estos elementos, realizados en tejido azul pavo y serigrafiados por ambas caras, cuentan con diseño de José Manuel Peña bajo la dirección artística de Francisco Javier Hernández Lucas. En una cara figura la jarra de azucenas del cuerpo de campanas de la Giralda, con la leyenda 'Regina Regum', y en la otra el monograma del 'Ave María' rematado con una cruz sobre un sol, acompañado de la inscripción 'Assumpta in caelum', en referencia a la festividad de la Asunción.

Como prólogo a la procesión, la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla ofrece en la noche del jueves 14 de agosto, a las 21,30 horas en la Plaza Nueva y bajo el monumento al Rey San Fernando, el tradicional concierto de vísperas bajo el título 'Música de España'. Dirigido por Francisco Javier Gutiérrez Juan, cuenta con la participación del coro de voces de la Asociación Prodefensa de la Copla Andaluza y las artistas María Aurora Contreras Dialgan, María López García, Mónica Reina Marcos, María de los Ángeles Suárez e Isabel Jiménez Florindo.

El Consistorio ha subrayado que este programa forma parte de la campaña para la difusión de esta Fiesta Mayor, que incluye un vídeo promocional publicado en vísperas del 15 de agosto para reforzar la devoción por la Virgen de los Reyes.