Virginia Pérez afirma que PP es "garantía" para el mundo rural y "lo defiende desde todas las instituciones"

Publicado 18/05/2019 12:38:20 CET

SEVILLA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Partido Popular de Sevilla, Virginia Pérez, ha manifestado este viernes que "el PP es garantía para el mundo rural y lo defendemos desde todas las instituciones".

La presidenta de los populares sevillanos, que ha participado en los actos de presentación de los candidatos a las alcaldías de La Luisiana y Fuentes de Andalucía, Carmen Gabella y Antonio León Lozano, respectivamente, ha defendido "las políticas agrarias y ganaderas del Partido Popular, desde Bruselas, desde el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía y desde los ayuntamientos, para proteger todo lo conseguido y frenar las lesivas políticas de la izquierda que no conoce el campo y especialmente las cualidades del mundo rural en la comarca".

"Existe una diferencia muy notable entre las políticas del PP y del PSOE en la defensa del mundo agrario, mientras los socialistas las han utilizado históricamente en Andalucía para obtener beneficios electorales, el Partido Popular ha conseguido las grandes reformas de la PAC y la defensa de su presupuesto que han salido adelante en beneficio de nuestros agricultores", ha explicado en un comunicado la popular.

La presidenta de los populares sevillanos ha insistido en que "el anterior gobierno socialista en la Junta situó a Andalucía como la comunidad autónoma que perdió más ayudas europeas, más de cien millones de euros perdidos que habría favorecido la incorporación de los jóvenes al campo y la modernización de las explotaciones agrícolas y ganaderas y habría ayudado a impedir la despoblación en los núcleos rurales".

"Hoy más que nunca, se necesitan ayuntamientos gobernados por el Partido Popular, en clara sintonía con la Junta de Andalucía y con el Partido Popular Europeo, el grupo mayoritario en la eurocámara donde España será más fuerte en el próximo mandato", ha afirmado. Además, Pérez ha agregado que "esas políticas, conjuntas y coordinadas, servirán para aprovechar todo el potencial del campo que redundará en mejores precios y en la creación de riqueza y empleo".

Por su parte, la candidata del PP a la alcaldía de La Luisiana, Carmen Gabella, ha mostrado "esperanzada en el futuro del pueblo, porque tenemos el mejor equipo para poner en marcha el mejor proyecto para mejorar la vida de los luisianeros, para generar riqueza y garantizar unos servicios públicos de calidad, la mejora de las infraestructuras y unas políticas sociales muy definidas dirigidas especialmente a nuestros jóvenes y mayores".

"Quiero poner La Lusiana en el mapa turístico de la provincia, poner en valor el patrimonio artístico, religioso y arqueológico para que sea conocido y visitado, para diversificar la economía y aprovechar todo el potencial que tenemos para mejorar y para que las futuras generaciones de luisianeros no tengan que abandonar su tierra por falta de oportunidades", ha manifestado la candidata a la Alcaldía.

De otro lado, el candidato a la alcaldía de Fuentes de Andalucía, Antonio León Lozano, ha señalado "la necesidad de un cambio en las políticas fracasadas de la izquierda que se ha convertido en una maquinaria de destrucción de empleo y de pérdidas de oportunidades como se puede comprobar en la constante pérdida de población."

"Los partidos de izquierda no pueden seguir prometiendo nada más, el tiempo de la confianza en ellos se acabó porque hasta el momento no han cumplido ni una sola promesa electoral", ha lamentado, afirmando que los fontaniegos no pueden "soportar un solo engaño más porque lo están sufriendo especialmente los jóvenes que, en cuanto pueden, ponen tierra de por medio porque nadie es capaz de garantizarles un futuro mejor".

"A todos ellos les digo que tenemos un proyecto y un equipo para comenzar a cambiar las cosas desde el minuto uno si obtenemos la confianza mayoritaria de nuestros vecinos", ha concluido el popular.