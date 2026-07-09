Vithas Sevilla incorpora una silla de estimulación magnética funcional para el tratamiento no invasivo del suelo pélvico

Paciente de Vithas Sevilla en la silla de tratamiento para el suelo pélvico. - VITHAS SEVILLA

SEVILLA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Vithas Sevilla ha incorporado a su oferta asistencial la silla PelviPower, una tecnología superinductiva basada en estimulación magnética funcional (Hifem) para el tratamiento integral del suelo pélvico. Esta nueva incorporación refuerza la cartera de las unidades de Ginecología, Urología y Fisioterapia del centro, ofreciendo a las pacientes una alternativa "eficaz, no invasiva e indolora para abordar disfunciones del suelo pélvico que afectan de forma significativa a la calidad de vida tanto de la mujer como del hombre".

Según ha informado Vithas Sevilla en una nota, el tratamiento con la silla de estimulación magnética funcional está indicado para pacientes con incontinencia urinaria, de esfuerzo, urgencia o mixta, debilidad del suelo pélvico, recuperación posparto y situaciones de poscirugía ginecológica o urológica. También resulta adecuado en casos de prolapsos leves, disfunciones sexuales, dolor pélvico crónico y necesidad de reeducación o fortalecimiento muscular.

En este contexto, la primera paciente en probar el equipo, Fátima Álvarez, ha señalado que "he experimentado una mejoría absoluta y que el día a día es mucho más cómodo en todos los sentidos". Madre de gemelos, deportista habitual con práctica de trail running y con años de evolución de síntomas de incontinencia urinaria, Fátima llevaba tiempo buscando una solución que se adaptara a su ritmo de vida. Debido a su práctica deportiva de impacto, acudió al Servicio de Fisioterapia por diversas dificultades, especialmente en los momentos de mayor esfuerzo físico. "Cuando corro en la sierra, por ejemplo, en las bajadas, notaba el impacto muy fuerte, o cuando salto la comba, se notaba muchísimo", ha explicado.

En este sentido, ha indicado que "me estaba limitando cada vez más". Tras completar el ciclo de sesiones, la paciente ha destacado que "la mejora ha sido muy clara". Por tanto, "es algo que recomiendo porque ya sea por deporte o simplemente por la edad o tras haber pasado por un parto, volver a sentir que controlas y tiene mayor fuerza en el suelo pélvico es clave en nuestro día a día".

Por su parte, el jefe de Servicio de Fisioterapia de Vithas Sevilla, Joaquín Páez, ha informado que "el tratamiento con este tipo de tecnología ofrece una recuperación eficaz, cómoda y completamente no invasiva para pacientes con disfunciones del suelo pélvico tanto masculino como femenino". Así, ha asegurado que "en la mayoría de los casos, los beneficios aparecen desde la segunda o tercera sesión, con una mejora progresiva del control muscular y de los síntomas o patologías que derivan los diferentes facultativos". Principalmente, "control de orina, disfunciones y recuperación posquirúrgica", ha subrayado.

Además, ha añadido que "es un tratamiento muy confortable para el paciente y que gracias a la reeducación y fortalecimiento de la musculatura del suelo pélvico, los resultados se mantienen en el tiempo, mejorando de forma significativa la calidad de vida de nuestros pacientes".

TRATAMIENTO AMBULATORIO EN 30 MINUTOS

La silla de estimulación magnética funcional permite realizar el tratamiento de forma completamente ambulatoria. Por tanto, el paciente se sienta en el sillón, con ropa puesta, sin necesidad de preparación previa, ni de recuperación posterior. Cada sesión tiene una duración aproximada de 30 minutos, durante los cuales la tecnología Hifem genera contracciones intensas en profundidad de los músculos del suelo pélvico, "fortaleciendo la musculatura de forma progresiva y personalizada".

Asimismo, el dispositivo está certificado como producto sanitario de clase IIa y utiliza estimulación magnética funcional, avalada para el tratamiento no invasivo de los trastornos del suelo pélvico. El proceso asistencial en Hospital Vithas Sevilla sigue un protocolo estructurado en cuatro fases.

En primer lugar, el ginecólogo evalúa el caso y determina la idoneidad del tratamiento para derivar a la paciente a una especialista en Fisioterapia uroginecológica para una valoración completa por parte del fisioterapeuta especializado, quien realiza un estudio funcional del suelo pélvico y diseña un plan individualizado.

A continuación, la paciente inicia las sesiones con la silla de estimulación magnética funcional con una frecuencia recomendada de dos sesiones por semana, con seguimiento y revisión del fisioterapeuta cada cinco sesiones para valorar la evolución y ajustar el tratamiento según su respuesta.