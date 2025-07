Vivienda, Policía y cortes de luz acaparan en Sevilla un debate de la ciudad con rifirrafes por las deportaciones

SEVILLA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El encarecimiento de la vivienda protegida, la organización de la Policía Local y de la empresa municipal de la limpieza, la rehabilitación integral en barrios y los continuos cortes de luz, entre otros temas, han centrado la segunda parte del debate del estado de la ciudad, en la que cada grupo municipal ha presentado dos propuestas para votación, salvo Con Podemos-IU, a la que se le ha denegado una de ellas, relativa a medidas para combatir discursos de odio, racismo y xenofobia, lo que ha suscitado duras críticas desde la coalición de izquierdas y rifirrafes tanto con la presidencia del pleno como con Vox.

Desde el PSOE, a través de su concejal Myriam Díaz se ha puesto el foco en el "deterioro profundo no solo de los servicios públicos sino de un modelo de ciudad que no se ve". Para este grupo municipal, "no es que las calles estén más sucias y los árboles se estén secando, es que no hay rumbo. Nosotros sí tenemos un modelo de ciudad a diferencia de ustedes: Sevilla está estancada".

Díaz ha lamentado que las viviendas en Cross San Jeronimo "se vayan a vender a 2.500 euros el metro cuadrado, más que una vivienda libre". "¿Qué joven puede acceder a ellas? Se están vendiendo a precio de oro".

El portavoz del PSOE, en su turno de explicación de voto, ha señalado que se marcha de este pleno extraordinario "bastante preocupado". "Espero que el lapsus que ha reconocido el alcalde en relación al Mundial de 2030 --en el que había afirmado por error que Sevilla albergaría una semifinal, cuando lo que está confirmado es que acogerá encuentros de la fase final-- haya sido de los 20 minutos de su intervención".

"Hemos traído dos mociones para los barrios de Sevilla que han votado en contra. ¿Se puede ser más contradictorio?", ha añadido Muñoz, quien ha afeado al portavoz del Gobierno local que "se limite a ridiculizar las propuestas de este grupo municipal". En este sentido, las dos mociones presentadas por el PSOE --ambas rechazadas-- hacían referencia a un plan de rehabilitación de los barrios y la solicitud al Gobierno de España y a la Junta "su colaboración técnica y financiera para su desarrollo", así como una inversión mínima de tres millones de euros anuales por cada una de las seis zonas de Transformación Social --El Cerezo, La Plata-Padre Pío-Palmete, Polígono Norte, El Vacie-La Bachillera, Polígono Sur, Torreblanca y Tres Barrios-Amate--.

La segunda de las mociones estaba relacionada con la vivienda y contemplaba, entre otras medidas, asumir el compromiso de que los precios de compra y alquileres de vivienda de Emvisese estuvieran "siempre por debajo del 75% de los precios de mercado de la zona en las que se ofertan" e instar a la Junta de Andalucía a "reducir en un 25%" el precio máximo de venta o alquiler de las viviendas protegidas".

'VETO' A LA PROPUESTA DE CON PODEMOS-IU

Con Podemos-IU pedía en una de sus propuestas, a raíz de los enfrentamientos en Torre Pacheco (Murcia) que el Ayuntamiento "condenara firmemente" todo acto de violencia contra las personas migrantes, "así como la difusión y amplificación de discursos de odio, racismo y xenofobia por parte de organizaciones y comunicadores vinculados a la extrema derecha".

"El Gobierno del PP de Sevilla ha vetado nuestra moción contra el racismo y la xenofobia, todo para proteger a sus socios de Vox, que llama públicamente a deportaciones masivas y criminaliza los barrios de la ciudad. Quien se niega a condenar la violencia y el racismo, se convierte cómplice", ha publicado Podemos en sus redes sociales. Durante el pleno, la portavoz adjunto de la coalición de izquierdas, Susana Hornillo, ha afeado a la presidencia del pleno, con Manuel Alés al frente, la decisión al respecto.

En cuanto a la segunda propuesta, Hornillo se ha hecho eco de los continuos cortes de luz en diversos puntos de la ciudad. "Si no protegen los barrios, serán complices de los problemas que sufren los vecinos. Llevamos años reclamando políticas que combatan la emergencia climática, como un plan de rehabilitación de vivienda energética".

PROYECTOS 'ESTRATÉGICOS' PARA EL GOBIERNO LOCAL

El portavoz del Gobierno local, Juan Bueno, ha enumerado una serie de proyectos "estratégicos" para el equipo de gobierno que encabeza José Luis Sanz, tales como la construcción de viviendas en toda la ciudad, "siguiendo con la dinámica de las VPO", el diseño de un planeamiento urbanístico para que el canal de la Expo'92 sea "un revulsivo" más para Sevilla TechPark, la ampliación del metro y la conexión de la Plaza Nueva con la estación de Santa Justa mediante la terminación de la línea del tranvía, así como la inversión en la organización de los actos conmemorativos por el centenario de la Exposición Iberoamericana de 1929.

Además, el grupo municipal del PP ha presentado una propuesta en la que exige al Gobierno "un trato hacia Sevilla en materia de infraestructuras como tienen otras ciudades" y una partida "específica y suficiente" para la finalización completa de la SE-40, la conexión ferroviaria al aeropuerto, "cubrir el déficit de agentes de la Policía Nacional" e instar al Ministerio de hacienda para "que a la mayor brevedad posoble responsda a las propuestas sobre la conservacion del la Plaza de Espña". Ambas han salido adelante con los votos favorables de Vox.

POLICÍA LOCAL Y LIMPIEZA

Por último, la situación organizativa de la Policía Local y la limpieza han sido los temas que han centrado las mociones de Vox. Para este grupo municipal, la prioridad en la Policía, "asumiendo la carencia de efectivos y de medios", es completar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT)

En cuanto a la limpieza, "lo primero es asumir que la ciudad está sucia. A lo mejor se trata de un problema de gestión. Cabría plantearse si la continuidad de ciertos modelos ha sido un error. Tal vez, un borrón y cuenta nueva hubiera sido más contundente".