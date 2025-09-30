Vox afirma que el crimen machista de Sevilla Este "no es un caso aislado"

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, ha hecho "un llamamiento a la protección de los españoles" tras el crimen de una joven en Sevilla Este a manos de su pareja, "un inmigrante ilegal con un expediente de explusión".

Según ha informado la formación en una nota de prensa, Peláez ha manifestado al respecto que este "no es un caso aislado", al tiempo que ha añadido que "hechos muy graves como violaciones en un entorno de la Barqueta, o más recientemente palizas en San Lorenzo, asaltos en Heliópolis o agresiones en Virgen de Luján tienen como denominador común el origen de los agresores que desde el Ministerio del Interior se oculta. Siempre el mismo perfil, siempre los mismos responsables".

De esta manera ha incidido tras el minuto de silencio en el Consistorio que "todos los grupos políticos se han vuelto a concentrar denunciando la mal llamada violencia machista", al tiempo que ha añadido que "no basta". "Los partidos que aquí posan ante las cámaras también tienen responsabilidad: ellos son los que impiden expulsar a estos delincuentes y promueven regularizaciones masivas".

Peláez ha señalado que "nunca se cuenta el origen del asesino, ni sus circunstancias. En este caso, como en otros muchos acaecidos en Sevilla, suelen tener en común la procedencia extranjera del inidividuo, su estancia ilegal en España, reincidente y con orden de expulsión. En Vox decimos alto y claro que no hay término medio entre fronteras abiertas y fronteras seguras. O se protege a los españoles o se protege a los criminales".