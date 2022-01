Vox anuncia una enmienda a la totalidad a la reforma de la ordenanza municipal en Sevilla para cobrar la plusvalía

SEVILLA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla ha presentado enmienda a la totalidad al proyecto de reforma de la Ordenanza del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, el impuesto de plusvalía, al entender que se trata de "un impuesto confiscatorio" y por incurrir en "una doble imposición tributaria" sobre el mismo elemento.

La portavoz municipal de Vox, Cristina Peláez, ha recordado este jueves en una nota de prensa que "la plusvalía de un inmueble ya está gravada mediante el IRPF a la hora de transmitir una vivienda, si el valor de transmisión de este inmueble supera el valor de éste en el momento de la adquisición. Además, el valor de un terreno de naturaleza urbana ya está gravado por otro impuesto municipal, como es el Impuesto sobre Bienes Inmuebles", ha añadido.

"Es intolerable que no se haya aprovechado la oportunidad de bajar el tipo de gravamen, que seguirá establecido en el 26,8%. Somos conscientes de que en otras grandes capitales españolas el tipo de gravamen es mayor, pero también ha sido mayor el aumento del precio de la vivienda en Sevilla. No podemos escudarnos en el tipo de gravamen de otros grandes ayuntamientos de España cuando nuestra situación es distinta", ha lamentado Peláez.

En esta línea, ha apostillado que "la legislación otorga a las entidades locales la capacidad de establecer bonificaciones máximas que puedan rebajar la cuota. Sin embargo, este Ayuntamiento, en esta ordenanza, no establece esas bonificaciones máximas, obviando por completo la posibilidad de desarrollarlas en el mismo cuerpo normativo que se pretende reformar, quedando las bonificaciones recogidas en otra ordenanza distinta que establece cuantías menores que las que permite la Ley de Haciendas Locales". "No entendemos por qué el Ayuntamiento no palía el infierno fiscal al que tiene sometidos a los ciudadanos", ha concluido.