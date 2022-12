Vox aplaude la elección de Sevilla para la Agencia y anuncia que vigilará que no sea un "fiasco"

SEVILLA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, ha valorado la designación de Sevilla como sede de la Agencia Espacial Española pero, al tiempo, ha matizado que "lo que supone una buena noticia para Sevilla lo es menos al saber que estará en manos del PSOE". Peláez ha manifestado en una nota de prensa que "Sevilla merece, por derecho propio, ser la sede de la Agencia Espacial Española por su pasado como pionera de la aeronáutica, por su presente, con una potente y pujante industria, y por su futuro vinculado a una vocación que perdurará en el tiempo".

"Estamos sin duda de enhorabuena, pero esta gran noticia nos obligará a estar muy pendientes del desarrollo del proyecto porque sabemos por experiencia que todo lo que gestiona el PSOE suele terminar en fiasco, cuando no en los tribunales", ha sostenido la portavoz municipal. "Vamos a trabajar decididamente por el desarrollo de la Agencia Espacial Española para que diversifique la economía tan dependiente del turismo y del sector servicios. Ésta es una gran oportunidad para el futuro de la ciudad, para la formación de los jóvenes sevillanos que podrán formarse más y mejor de cara a un sector que nos sitúa definitivamente en el siglo XXI", ha argumentado.

Pero en esa línea de "colaboración y ayuda", Vox ha advertido al Gobierno de la Nación y al Ayuntamiento de Sevilla que "estaremos muy vigilantes para que no frustren las esperanzas de los sevillanos y conviertan la Agencia en una de colocación de familiares, amigos y deshechos de tienta, como suele ser habitual en el PSOE y a las pruebas nos remitimos". Peláez ha reclamado "máxima transparencia" en torno a la Agencia Espacial porque "lo que más tememos es un nuevo fiasco". "El tiempo nos ha demostrado que allá donde hay oportunidades y dinero, como esté bajo el control del PSOE, termina beneficiando solo a los socialistas y sus amigos y, desde luego, no lo vamos a permitir".

"Que el alcalde sea consciente de que este regalo de Sánchez, que utilizará para impulsar su candidatura a la Alcaldía, va a tener un elemento fiscalizador que será Vox y que no dudaremos en denunciar la primera irregularidad que detectemos que, mucho nos tememos, será muy pronto". Por último, Peláez ha advertido que "este gesto del Gobierno de Sánchez no sirve para compensar lo que ha sido el maltrato del Gobierno de la Nación a Sevilla, a la que ha tenido durante 30 años como la provincia con menor inversión en infraestructuras de toda España. Esta designación no equilibra la balanza, ni mucho menos", ha concluido.