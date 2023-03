Vox avisa de la falta de un "espacio semiabierto" en Salteras para los eventos culturales y sociales

SALTERAS (SEVILLA), 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Vox en Salteras (Sevilla), Rocío Giraldo, ha dado cuenta de que el pasado 3 de marzo la diputada nacional de su partido Reyes Romero visitó la localidad, exponiendo diferentes problemas que ha recriminado al Gobierno local del PSOE.

"El Mercado de Abastos apenas cuenta con 70 metros cuadrados en su zona central, la rampa de la entrada no tiene barandilla y el aforo es escaso", dice criticando que el Ayuntamiento celebrase allí la festividad de la Patrona, "en un espacio done apenas cabía el escenario y siete mesas", opinando que el Gobierno local del PSOE no ofrece "opciones" viables para el desarrollo de las actividades de las hermandades de Semana Santa en Cuaresma.

Según Giraldo, "Salteras no cuenta con un espacio semiabierto, techado y con puntos de agua y luz para hacer los diferentes eventos que acompañan a la cultura", mientras la actual Casa de la Cultura "se queda pequeña, con un patio que tiene tres toldos de tela que no frenan el agua" y la antigua está "cerrada" y sin usos.

"Y por si fuera poco, contamos con un salón multiusos en el que el mantenimiento brilla por su ausencia, invirtiéndose más de un millón de euros para conferencias ideológicas y colocaciones de medallas para mayor gloria de la megalomanía socialista, pero aún no se puede contratar nada desde el sector privado", ha opinado.