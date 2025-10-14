Vox celebra que el Ayuntamiento de Sevilla "revise" los cuadernillos de educación afectivo-sexual en los colegios

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, en imagen de archivo. - VOX

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de de Vox considera una "buena noticia" que "por fin" el Ayuntamiento de Sevilla "haya decidido revisar los llamados cuadernillos de educación afectivo-sexual dirigidos a niños de Infantil y Primaria".

"Eran materiales elaborados por el anterior gobierno socialista y bajo la mirada ideológica de la izquierda sobre lo que es y significa la sexualidad", señala la portavoz municipal de esta formación política, Cristina Peláez, en un vídeo remitido a Europa Press.

"Nunca estuvimos de acuerdo con que volvieran a repartirse en las aulas, especialmente entre niños tan pequeños", ha añadido la portavoz de Vox. "Nosotros tenemos claro que la infancia debe protegerse, no adoctrinarse, porque esos cuadernillos, en realidad ,sexualizaban a los niños a edades muy tempranas robándoles su inocencia".

La portavoz municipal de Vox ha señalado, por último, que en su partido "pensamos que la educación sexual, más allá del mero estudio de la biología, cuando toque, debe hacerse en casa. Deben ser los padres, los responsables de todas estas cuestiones, y más con niños de 3, 4 o 5 años. Y esta no es solo una postura de Vox".