Vox critica el "grave estado de abandono" del Parque Central de Mairena del Aljarafe (Sevilla)

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla), Juan Miguel Espinar, ha criticado el estado de abandono del nuevo Parque Central que, "en menos de un año desde su inauguración, ha caído en manos de los vándalos, que han destrozado merenderos, fuentes y bancos".

En un comunicado, Espinar ha manifestado que "no es de recibo que este Ayuntamiento se haya olvidado de este espacio de esparcimiento y ocio para los maireneros", al tiempo que ha afeado al alcalde, el socialista Antonio Conde, "que gobernar no es sólo inaugurar y hacerse la foto, es mantener y cuidar un parque que ya no es de los vecinos, sino de los delincuentes y gamberros que se han hecho fuertes en el Parque Central, dejando suciedad, destrozos y su firma, a modo de pintadas, por todos lados".

"Si esta es la Mairena amable de la que habla Conde, no nos queremos imaginar cómo será la menos amable, porque, de seguir así las políticas socialistas, será una ciudad cada vez menos atractiva para sus propios vecinos, desplazados de sus calles, plazas y parques por parte de los que se sienten impunes", como ya ha ocurrido en Parque Cavaleri, Porzuna, la Plaza de Lepanto y otros tantos lugares de la localidad, añade en el comunicado.

El portavoz de Vox ha pedido al alcalde que "ponga freno de inmediato al deterioro de la convivencia, estableciendo más vigilancia y prevención, pues, sin castigo, los delincuentes y gamberros seguirán campando a sus anchas por nuestro pueblo y cualquier espacio público estará vendido".

En el caso concreto del Parque Central, Espinar se ha preguntado "cuál será el motivo y la excusa que pondrá ahora Conde para justificar tal despropósito, porque estamos cansados de que este alcalde no asuma ninguna responsabilidad y se dedique a responder a la legítima crítica política con silencios o evasivas", aunque "lo peor es que nunca entra en el fondo de la cuestión y nunca explica a los maireneros los motivos de tanto desatino en la gestión de los intereses públicos", ha concluido.