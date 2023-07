Vox critica al PSOE de Dos Hermanas (Sevilla) por "indebida propaganda electoralista" sobre 600 viviendas sociales

SEVILLA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el municipio de Dos Hermanas (Sevilla), Adrián Trashorras, ha anunciado que su formación ha presentado, a través de su representación electoral, una "nueva denuncia" contra el PSOE por "la indebida inserción de propaganda electoralista" relacionada con un proyecto aprobado con más de 600 viviendas sociales en la localidad.

Según ha informado el portavoz en una nota de prensa este miércoles, se ha interpuesto una denuncia ante el "nuevo" acto electoralista del PSOE en Dos Hermanas. Trashorras ha criticado como "el Gobierno local acoge actos de autobombo con ministros en plena precampaña, confundiendo las instituciones como si fueran sucursales de su partido".

Trashorras ha recalcado que "nadie está por encima de la ley" y "cómo no es la primera vez que el PSOE incurre en este descaro". Asimismo, ha realizado un llamamiento a la población para que tengan "voz y voto ante este tipo de cosas".

Para concluir, el portavoz ha indicado que "no se entiende que el PSOE esté orquestando un proceso de demonización contra Vox, como no se ha visto nunca, cuando ellos mismos no son capaces de cumplir absolutamente nada".