Vox critica la "tolerancia" de PP, PSOE y Podemos con la 'okupación' en Dos Hermanas (Sevilla)

SEVILLA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla), Adrián Trashorras, ha manifestado que "sólo Vox se opone al problema de la 'okupación', presentando medidas concretas en apoyo de nuestros vecinos, así como en defensa de la propiedad privada, la ley y el orden". "No se entiende cómo desde Podemos al PP, pasando por el PSOE, se tenga tanta tolerancia con la invasión de la propiedad privada y la inseguridad que ello acarrea", ha recalcado Trashorras, añadiendo que "en Vox lo tenemos muy claro y vamos a ser el altavoz de los afectados por este problema y, por supuesto, seguiremos trabajando con propuestas constructivas para terminar con esta terrible injusticia".

"En el Pleno celebrado ayer, día 27 de enero, nuestro Grupo Municipal presentó una moción contra la 'okupación' ante la cual todos los grupos con representación en nuestro Ayuntamiento votó en contra. Pero no sólo eso: la concejal no adscrita nos ha acusado de querer crear "campos de concentración" y nos ha tachado de "miserables" y "cobardes" por el mero hecho de haber presentado una moción ante este fenómeno que tanto preocupa a nuestros vecinos", ha reseñado Trashorras a través de un comunicado.

"No tenemos por qué tolerar insultos y le hemos dado la oportunidad de rectificar. Sin embargo, lejos de ello, ha mantenido las expresiones injuriosas y calumniosas, incluso reiterándolas. No es sólo un insulto contra nuestro Grupo Municipal, es un insulto contra la voluntad popular de los muchos nazarenos que nos han votado", ha puntualizado el portavoz de Vox.

Trashorras ha recordado que "el alcalde socialista no le ha retirado la palabra. Ni siquiera la ha llamado al orden. Además, el portavoz de la extrema izquierda de Podemos suscribió las insultantes palabras de la concejal no adscrita por solidaridad. Por supuesto, estudiaremos emprender acciones legales en defensa de nuestro honor". "No tenemos por qué aguantar que estas vejaciones verbales queden impunes, máxime ante un tema tan serio y que tanto daño y dolor está causando como es la okupación", ha apostillado.