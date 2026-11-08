Vox denuncia el "abandono" de las infraestructuras de Sevilla y exige responsabilidades a Transportes

Archivo - La candidata número uno de Vox al Congreso por Sevilla, Reyes Romero, en imagen de archivo. - VOX - Archivo

SEVILLA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata número uno de Vox al Congreso por Sevilla, Reyes Romero, ha denunciado el "abandono" que, a su juicio, sufren las infraestructuras de la provincia, exigiendo responsabilidades al Ministerio de Transportes tanto en la etapa de José Luis Ábalos como en la gestión de Óscar Puente. Según ha argumentado, la provincia arrastra "demasiados años esperando infraestructuras dignas" de su peso económico, turístico y logístico en Andalucía, en una situación que atribuye a la "falta de planificación y promesas incumplidas".

"Puente llegó al Ministerio prometiendo continuar la política de su antecesor, pero los sevillanos seguimos esperando respuestas. El legado de Ábalos sigue pesando sobre nuestras infraestructuras y Puente no ha sido capaz de dar un giro a la situación", ha sostenido Romero a través de un comunicado, en el que ha afirmado que la provincia "no puede seguir pagando las consecuencias de una gestión plagada de escándalos".

En este sentido, la dirigente de Vox ha situado a la estación de Santa Justa como uno de los ejemplos de esta deficiencia, al señalar que soporta un volumen creciente de viajeros sin haber acometido una "transformación integral". "Santa Justa no puede seguir funcionando con infraestructuras que no responden a la realidad. No basta con anunciar actuaciones puntuales: hace falta una planificación seria y una inversión a la altura", ha aseverado.

Asimismo, Romero ha criticado que Sevilla continúe sin conexión ferroviaria directa entre la terminal de Santa Justa y el aeropuerto de San Pablo. En esta línea, ha recordado que el Gobierno licitó en 2022 el estudio informativo de este enlace --adjudicado en 2023 con un plazo de ejecución de 18 meses-- sin que los anuncios se hayan traducido en una "solución efectiva". "Es difícil entender que una capital como Sevilla siga sin conexión directa con su aeropuerto. Es una carencia que perjudica la competitividad de la provincia", ha apostillado.

"FRACASO" EN LOS TÚNELES Y SOBRECOSTES DE LA SE-40

Otro de los "fracasos" señalados por la candidata de Vox son los túneles proyectados en la autovía de circunvalación SE-40 bajo el río Guadalquivir, una obra que ha calificado de "infraestructura fundamental" para la movilidad metropolitana que acumula años de "restrasos y modificaciones" del proyecto original. En este sentido, ha puesto el foco en la compra de una tuneladora por cerca de 30 millones de euros y el posterior desmantelamiento de sus componentes, así como en la condena judicial a la sociedad estatal responsable al pago de 57,3 millones de euros por los perjuicios derivados del retraso y cancelación de los trabajos.

"La historia de la SE-40 es la de una infraestructura que Sevilla necesita y que los sucesivos gobiernos no han sabido resolver. Se han gastado millones, se ha comprado una tuneladora, se ha abandonado la solución de los túneles y ahora los ciudadanos asumen las consecuencias económicas. ¿Quién responde por este dinero y por los años perdidos?", ha cuestionado la dirigente.

Asimismo, Romero ha expresado su "especial preocupación" por la situación de las obras del Puente del Centenario, adjudicadas inicialmente por 86,4 millones de euros y que, tras sufrir retrasos y modificaciones presupuestarias, se vieron paralizadas tras comunicar la empresa contratista la rescisión del contrato por discrepancias técnicas y económicas con el Ministerio.

A este respecto, la candidata se ha referido a las investigaciones de la UCO en el marco de la causa sobre presuntos pagos de comisiones en la adjudicación de obra pública bajo la etapa de José Luis Ábalos. "Es intolerable que una infraestructura fundamental lleve años acumulando sobrecostes y aparezca vinculada a una investigación sobre presuntas comisiones ilegales. Los sevillanos tienen derecho a saber qué ha ocurrido", ha aseverado Romero, quien ha exigido a Puente, que dé "explicaciones transparentes" sobre la situación de los proyectos heredados.

La candidata de Vox ha concluido exigiendo "transparencia" sobre las inversiones, contratos y sobrecostes acumulados en las principales infraestructuras sevillanas. "Sevilla no necesita más anuncios ni promesas incumplidas; necesita obras terminadas, conexiones ferroviarias, carreteras en condiciones y responsables políticos que den la cara", ha enfatizado Romero, quien ha advertido del impacto que estas carencias generan en la imagen turística y el tejido empresarial de la provincia.

Finalmente, la dirigente ha reclamado que se esclarezcan "hasta el final" las presuntas irregularidades investigadas en la adjudicación de contratos públicos. "Los sevillanos merecen saber dónde ha ido a parar su dinero y por qué, tras años de gestión socialista en Transportes, seguimos arrastrando las mismas carencias. Sevilla no puede continuar siendo la gran olvidada", ha sentenciado.