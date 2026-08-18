Vox exige al Ayuntamiento de Sevilla la reforma de las Zonas de Bajas Emisiones y que devuelva las multas de 2026

Archivo - Señal de prohibición de circulación en Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en los accesos de la Cartuja de Sevilla. Foto de archivo - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 18 (EUROPA PRESS)

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla ha exigido al alcalde, José Luis Sanz, que "acelere la tramitación" de la nueva ordenanza reguladora de las 'Zonas de Bajas Emisiones' (ZNE), así como que ponga fin al actual sistema de sanciones automáticas en la Cartuja y "dé respuesta" a quienes ya han sufrido las consecuencias del actual sistema, con la devolución de las cantidades abonadas por las sanciones que resulten afectadas por la reforma.

Según ha precisado la formación en una nota de prensa, el primer edil "no puede prolongar indefinidamente" una situación que "se ha comprometido a cambiar". De esta manera, el portavoz adjunto, Fernando Rodríguez Galisteo, ha valorado de "especialmente contradictorio" que la ZBE de la Cartuja genere sanciones con el régimen actual vigente, mientras una nueva regulación sigue en trámite.

Además de la devolución de las multas, Rodríguez Galisteo ha exigido que se establezca un procedimiento "sencillo" y, en su caso, "de oficio", para que los ciudadanos no tengan que afrontar una "nueva carrera burocrática" para recuperar su dinero. "Los sevillanos no tienen por qué pagar las consecuencias de la improvisación del Gobierno de Sanz", ha añadido.

Del mismo modo, el Grupo municipal ha reclamado que el Ayuntamiento haga públicos tanto el importe total recaudado como el número de sanciones abonadas y en tramitación de la ZBE de la Cartuja, impuestas desde el 1 de enero de 2026.