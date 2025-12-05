Vox exige la dimisión del alcalde de Dos Hermanas (PSOE) por su "apoyo incondicional e inadmisible" a Salazar

El portavoz de Vox en Dos Hermanas (Sevilla), Adrián Trashorras. - VOX

DOS HERMANAS (SEVILLA), 5 (EUROPA PRESS)

El portavoz del grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla), Adrián Trashorras, ha exigido este viernes "la dimisión del alcalde socialista, Francisco Rodríguez", porque "está defendiendo lo indefendible, algo a los que no tiene tristemente acostumbrados; y ahora se demuestra especialmente en el caso de Francisco Salazar".

Así lo ha manifestado el portavoz de Vox en una nota en la que ha remarcado que, "gracias a la querella que interpuso" su partido, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil "solicitó al Ayuntamiento de Dos Hermanas toda la documentación laboral del socialista Francisco Salazar entre 2012 y 2017, esto es, la época en la que supuestamente trabajaba en el gobierno de Francisco Toscano (PSOE)".

El portavoz de Vox ha apostillado que "parece ser" que, en aquellos años, Salazar "se dejaba ver mucho más por Ferraz" --en referencia a la sede nacional del PSOE, ubicada en esa calle de Madrid--, "porque no se le veía por el consistorio, aunque bien que cobraba".

"Gracias a Vox, la UCO está haciendo las comprobaciones pertinentes", ha incidido Adrián Trashorras, mientras que el portavoz adjunto de Vox, José Antonio Alcocer, ha señalado que "la hipocresía y la mentira" son "marcas del socialismo".

Además, ha criticado que "los que han hecho leyes para romper la igualdad, criminalizando al varón, hablando en nombre del feminismo, son los mismos que se gastan el dinero público en prostitutas, drogas y sobornos", y "ahora resulta que Pedro Sánchez dice que (José Luis) Ábalos es un desconocido. Pero ni Pedro Sánchez, ni Ábalos, ni (Santos) Cerdán son desconocidos de los socialistas de Dos Hermanas", ha remachado.

En Vox se hace hincapié en señalar que "los toscanistas están callados, cuando presumían de ser la cuna del sanchismo". "Por un lado, el alcalde defendiendo lo indefendible. Por otro lado, silencios que llaman la atención. Luego están las denuncias que, presuntamente, relacionarían a Salazar a través de chistes, cremalleras, escotes y otros menesteres que no concordarían con el feminismo radical; al igual que tampoco concuerdan los comportamientos de Koldo y Ábalos, grandes amigos de los socialistas de nuestra ciudad".

"Y ante esta situación deplorable, que tiene a nuestra ciudad en el candelero mediático, la falta de gestión, la mediocridad y las corruptelas siguen siendo la pesadilla de los nazarenos", ha abundado el representante de Vox.

Para terminar, Adrián Trashorras ha asegurado que "nuestros vecinos no están solos" y, "en todos los frentes, Vox va a defender el nombre de Dos Hermanas". "La Justicia hablará más pronto que tarde y nosotros seguiremos calle a calle y barrio a barrio defendiendo a nuestra ciudad frente a los socialistas que sólo traen ruina moral y material", ha zanjado.