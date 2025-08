Vox exige soluciones al "abandono" del Centro Virgen de la Estrella de Coria (Sevilla) y pide un nuevo centro

SEVILLA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Parlamentario Vox en el Parlamento de Andalucía, Ana Ruíz, ha comparecido, junto al portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Coria del Río, José Marte, para denunciar el "estado de abandono" del Centro de Salud Virgen de la Estrella de este municipio sevillano, que "ilustra a la perfección el callejón sin salida en el que se encuentra la Sanidad pública en Andalucía y del que el Gobierno de Moreno Bonilla es incapaz de salir".

Ruíz, ha recordado cómo fue la propia Junta de Andalucía la que "prometió cerrar las caracolas y construir un nuevo centro de salud", sin embargo "pasan los años y, ni antes los gobiernos del PSOE ni ahora los del PP, son capaces de mover un dedo para solucionar una situación tercermundista que cada día se hace más insostenible". "Esta son las consecuencias de un bipartidismo que está más pendientes de esconder y tapar sus corruptelas que de solucionar los problemas reales de los andaluces", ha apostillado.

Como han reflejado en una nota de prensa, se han referido a la polémica sobre el probable cierre del Centro de Salud Virgen de la Estrella, advirtiendo que las actuales instalaciones "no son dignas para atender a los corianos" pues "no aguantan ni las lluvias ni el calor", pero "la solución no puede pasar en ningún caso por hacer más caracolas, la solución es construir un nuevo centro de salud que es lo que demandan y merecen los vecinos".

"Coria merece y necesita un nuevo centro de salud y no vamos a parar hasta conseguirlo", ha afirmado Ruíz, quien se ha comprometido con el portavoz municipal de VOX a "llevar la voz de los corianos al Parlamento de Andalucía y que se oiga de manera rotunda". "Basta de parches y de engaños", ha asegurado.

A esto hay que sumar, como ha añadido la parlamentaria de Vox, el "éxodo de profesionales sanitarios que se van a otros países o incluso a otras regiones en busca de mejores condiciones de salariales y laborales de las que ofrece el SAS", una fuga que "comenzó en la época socialista y con el PP de Moreno Bonilla no solo se ha mantenido, sino que ha aumentado".

Para ellos, Ruíz ha exigido al Ejecutivo del Partido Popular "mejoras salariales y laborales", con las que "se respete en la práctica su valor y su dignidad profesional" y para "que no tengan que emigrar.

"Tiene que haber personal suficiente todo el año, y un calendario claro de vacaciones y sustituciones, y esto solo se puede conseguir si se trabaja con previsión y sentido común, dotando a la sanidad del presupuesto que necesita y gestionándolo bien" y "no como lo está haciendo el PP que continúa empeñado en aplicar las mismas recetas fallidas que aplicaba el PSOE y que se demostraron fracasadas".

Ruíz, ha recordado "como el PP de Moreno Bonilla utilizó su mayoría absoluta para rechazar una enmienda de VOX a los Presupuestos 2025 del Gobierno andaluz del PP, en la que reclamábamos aumentar el presupuesto para Salud hasta los 17.000 millones de euros, para igualar el gasto medio por habitante a la media nacional".

Para la parlamentaria de VOX, "hay que trabajar para lo que importa y la Sanidad es primordial", acusando al Gobierno andaluz de que "derrocha el dinero público en sectarismo ideológico para contentar a la izquierda".