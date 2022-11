Vox felicita a la plantilla de Tussam por su "buen hacer" ante el reciente ciberataque

SEVILLA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento hispalense, Cristina Peláez, ha felicitado este miércoles a la plantilla de la sociedad municipal Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam), por su "buen hacer" ante el reciente ciberataque que inutilizó la aplicación móvil (App) de la entidad y los paneles de información en sus paradas de autobús.

Según Peláez, "en una empresa altamente informatizada como es Tussam, la excelencia de sus trabajadores y su compromiso con el servicio público ha permitido que el servicio no se haya resentido, o, al menos, los ciudadanos no lo hayan percibido; frente a unos responsables políticos que no están a la altura".

"El deterioro de los servicios públicos de Sevilla tiene un único responsable que es político", ha opinado, defendiendo que los trabajadores de Tussam "están al pie del cañón trabajando por y para los sevillanos, salvando momentos de mucha demanda de transporte público como el derbi Betis-Sevilla".

En paralelo, ha pedido al alcalde, el socialista Antonio Muñoz, que "escuche más a los empleados municipales, porque son ellos los que tienen las claves para mejorar las empresas y en definitiva, el servicio que prestan a la sociedad", pues a su juicio en la gestión municipal hay "sectarismo".