Vox lamenta que Sevilla "sigue en la loca de inversiones en transporte" con el túnel del Guadalquivir

Archivo - La diputada de Vox en el Congreso por Sevilla, Reyes Romero. - VOX - Archivo

SEVILLA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada de VOX en el Congreso por Sevilla, Reyes Romero, ha registrado este jueves preguntas relativas "a la indemnización que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible tendrá que pagar a la UTE, que debía ejecutar el túnel que permitiría atravesar el Guadalquivir."

La diputada ha asegurado que el Ministerio "tendrá que abonar más de 57 millones de euros", una cifra que se suma "a los 80 millones que se habían invertido en las obras cuando éstas se paralizaron a causa de importantes dificultades técnicas, pese a que la ejecución de las mismas rozaba ya el 15%".

"Desde VOX, queremos saber qué proyectos podrían haberse ejecutado en Sevilla con el presupuesto que se ha destinado a pagar el túnel del Guadalquivir y las indemnizaciones que tendrá que abonar el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible", ha señalado la diputada según una nota remitida por el partido.

En esta línea, las preguntas que ha formulado la diputada son: "¿De qué partidas presupuestarias se detraerán los fondos necesarios para hacer frente al pago de las citadas indemnizaciones? ¿Y a cuánto ascenderá el coste de las obras que se ejecutarán para construir una nueva infraestructura que permita atravesar el río Guadalquivir?",

"Sevilla sigue a la cola en inversiones e infraestructuras, con grandes carencias en el transporte público y en otros aspectos relacionados con la conexión y la movilidad, mientras que los socialistas despilfarran el dinero público y arruinan nuestra tierra. Pero no tenemos por qué resignarnos ante esta situación. Hay alternativa y vamos a seguir luchando", ha concluido.