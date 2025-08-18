Vox pide al alcalde de Sevilla un Plan Integral de Revitalización del Parque de María Luisa ante su estado "mejorable"

La portavoz del grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, junto al portavoz adjunto de Vox en el Ayuntamiento Gonzalo García de Polavieja, en su visita al Parque de María Luisa. - VOX SEVILLA

SEVILLA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, ha pedido este lunes al alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, la elaboración de un Plan Integral de Revitalización del Parque de María Luisa ante el estado "mejorable" que presenta en la actualidad.

Peláez, junto al portavoz adjunto de Vox en el Ayuntamiento Gonzalo García de Polavieja, ha visitado el parque a petición de la Plataforma Ciudadana por los Parques y Jardines y el Paisaje de Sevilla y la Asociación de Ciudadanos por el Medio Ambiente, ante las denuncias de ambos colectivos, según ha comunicado el partido en una nota.

En este contexto, Peláez ha manifestado que "es una verdadera lástima que este auténtico pulmón verde, joya del patrimonio sevillano, no presente el estado que merece". Ante ello, ha criticado que muestra del "abandono" del parque es la situación en la que se encuentra "muchos monumentos del recinto, como el de Forestier, del que incluso se quiere hacer cargo esta plataforma ciudadana".

Al hilo de lo anterior, el grupo municipal Vox ha asegurado estar "muy sensibilizados" con el parque de María Luisa, por lo que van a proponer un Plan Integral de Revitalización a cuatro años para que "brille con luz propia, como lo hizo un siglo atrás, coincidiendo con los actos conmemorativos del centenario de la exposición iberoamericana de 1929".

Peláez ha detallado que el gobierno de la ciudad "debe elaborar un plan que recupere lo perdido, que mejore lo existente y que contemple un completo plan de mantenimiento". Así, ha subrayado que desde el partido "no se nos ocurre mejor inversión que poner al día lo que ha sido, y sigue siendo el parque más emblemático de la ciudad".

La portavoz de Vox ha lamentado que "históricamente, el parque y sus monumentos han sido objeto de actos de vandalismo", al tiempo que ha incidido en que "es algo que desgraciadamente sabemos que ha venido ocurriendo desde hace décadas y que se ha intentado evitar con diferentes medidas algunas de las cuales han dado resultado y otras no".

Al hilo de lo anterior, ha indicado que ante los actos vandálicos "no podemos rendirnos", alentando a que "hay que seguir avanzando en la protección del parque y en la reposición de lo que se vaya deteriorando o perdiendo". "Hay que mimar el Parque de Maria Luisa para que en 2029 recupere todo su esplendor", ha concluido.