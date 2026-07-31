Vox se posiciona contra el "gasto ideológico y superfluo" en la Diputación de Sevilla y aboga por "inversiones útiles"

El diputado provincial de Vox, Rafael García, en su despacho - VOX

SEVILLA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial de Vox, Rafael García Ortiz, ha informado de que "frente al apoyo conjunto de socialistas, comunistas y PP, su Grupo en la Diputación ha sido el único grupo en votar en contra de la modificación presupuestaria de 75 millones de euros, que será financiada con cargo a los remanentes de tesorería.

"La modificación no era necesaria. Todo esto no es más que una maniobra política del PSOE, que han encontrado respaldo en el resto de formaciones, preparándose ya para las elecciones municipales", aclara García Ortiz, en un comunicado.

El diputado de Vox recuerda que "se demuestra por la inclusión de partidas de marcado carácter ideológico, como la llamada 'memoria democrática', o el incremento de subvenciones a cooperación internacional; cuando la provincia de Sevilla todavía tiene tantas carencias".

Desde Vox también se remarca que los sevillanos siguen soportando una "desmesurada presión fiscal", lo cual "no repercute en unos buenos servicios públicos. En aquellos especialmente esenciales, como sanidad, educación o seguridad, la provincia sigue con muchos problemas al respecto".

"No vamos a participar en esta vorágine de gasto público que, como siempre, va a afectar a los más humildes", afirma el diputado provincial.

Por otra parte, García Ortiz exige "coherencia en la gestión": "Por ello, hemos votado a favor del Plan de Obras y Servicios, dotado con 25 millones de euros. Sí lo consideramos adecuado porque sirve para mejorar la vida de los sevillanos. En Vox lo tenemos claro: No queremos gasto superfluo-ideológico; lo que queremos es que la inversión sea útil".

A ese voto en contra se refería el presidente de la Diputación, Javier Fernández, este jueves y en una atención a medios, cuando aseguraba que Vox había rechazado un plan de 100 millones "solo porque contiene 1,6 millones para memoria democrática y cooperación internacional".

Fernández subrayaba que de esos cien millones, "85 los gestionarán directamente los ayuntamientos". Al margen del apartado de cooperación en obras y servicios, dotado con 25 millones, que sí ha avalado Vox con su voto, el 'Sevilla de cien' contempla partidas para la modernización de los pueblos en sus flotas de vehículos y maquinarias (15 millones) y nuevas sedes estratégicas, como la del Huesna (3 millones); caminos rurales (5 millones) y la construcción del parque de bomberos de Estepa (otros 3 millones).

Asimismo, se destinarán 2,1 millones a inversiones y reposición de mobiliario y equipamiento en parques de bomberos de titularidad municipal; casi 1,5 millones a la segudna fase de la ETAP de Castilblanco de los Arroyos; 0,89 millones al refugio de animales en Bormujos/Mancomunidad del Aljarafe; 10 millones para el 'Sevilla Más Turístico'; otros 10 para asistencias técnicas y 6 millones para la cofinanciación de entidades locales en convocatorias europeas Feder de los de los Planes de Actuación Integrados.