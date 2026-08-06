Vox responde a Sanz sobre la tasa turística en Sevilla: "La prioridad es parar la construcción de la mezquita"

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Javier Cortés (2d), junto al portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Gonzalo García de Polavieja (c) - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Vox, Gonzalo García de Polavieja, ha exigido al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, que cumpla los acuerdos firmados con la formación en su pacto presupuestario y paralice la mezquita antes de hablar de una tasa turística.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, en respuesta a la entrevista concedida por el primer edil a Europa Press en la que planteó la necesidad de una tasa turística para Sevilla, García de Polavieja ha señalado que la "prioridad inmediata" del Gobierno municipal debe ser "actuar para impedir la construcción de la gran mezquita proyectada en la ciudad".

En este sentido, el portavoz ha afirmado que los sevillanos "no necesitan más debates sobre nuevos impuestos, sino un alcalde que cumpla su palabra y atienda las verdaderas prioridades de la ciudad". "No resulta serio abrir debates sobre nuevas figuras tributarias mientras el alcalde se muestra incapaz de frenar la expansión de los pisos turísticos tanto en el centro como en los barrios", ha añadido.

Asimismo, ha criticado que el alcalde "debería preocuparse primero de cumplir los acuerdos alcanzados con VOX", ya que, ha justidicado que "los pactos se firman para cumplirse si quiere conservar la credibilidad de su Gobierno", ha subrayado.

Además, ha asegurado que VOX "seguirá ejerciendo una oposición firme y exigente", para que el Gobierno municipal recuerde que "gobernar no consiste en lanzar titulares, sino en cumplir los acuerdos alcanzados".