Vox señala que el PGOU de Sevilla "solo permite un edificio de uso sociocultural" en la parcela de la futura mezquita

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Javier Cortés, ofrece una rueda de prensa para valorar la licencia de la mezquita en el Polígono Sur de Sevilla en el Ayuntamiento. Imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario Vox en el parlamento andaluz, Javier Cortés, ha insistido que el proyecto de la futura mezquita en el Polígono Sur de Sevilla contradice el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) al recoger dicho documento que "solo se permite la construcción de un edificio de uso sociocultural" en dicha parcela.

"Se trata de una cuestión jurídico y legal, no solamente de identidad y seguridad. Los promotores del proyecto, disfrazan esta gran mezquita como un centro islámico cultural, que no te engañen", ha expresado Cortés en un vídeo subido este martes por la formación a su cuenta oficial en la red social 'X'.

El portavoz de Vox ha señalado que el proyecto cuenta con "una mezquita y su patio, con un minarete de más de 30 metros que supone un edificio de 10 plantas, una zona de ablución". Asimismo, ha indicado que cuenta con "apartamentos para el imán y todas aquellas personas que quieran venir de fuera de Sevilla a conocer la mezquita".

En esta línea, ha asegurado que los patronos del proyecto, Fundación Mezquita de Sevilla, "fueron elegidos en una asamblea por la comunidad islámica de España y que uno de sus fines es la gestión de la mezquita de Sevilla".

Sobre el papel del alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, Cortés ha subrayado que "él mismo reconoce el uso religioso de dicho edificio al hablar de la libertad de culto reconocida en la constitución". Además, ha señalado que el PGOU "permite consultar sobre la idoneidad del proyecto".

"Creo lógico y normal que pregunte sobre la idoneidad de esta mezquita, que supondrá la islamización de nuestros barrios", ha concluido Cortés en el vídeo.

Fuentes del partido indicaron a Europa Press que Vox tomará una decisión sobre su apoyo al gobierno del PP en el Ayuntamiento de Sevilla dependiendo del desarrollo del Recurso de Alzada, donde solicitarán la paralización de las obras como medida cautelar, mientras el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo resuelve el mismo, el próximo mes de septiembre.

Dichas fuentes han afeado al Gobierno Municipal la "celeridad" con la que se ha gestionado el proyecto que fue presentado el 4 de octubre de 2025, y posteriormente pasó por la oficina aceleradora de proyectos, "como si fuera una construcción prioritaria".

La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla aprobó el 28 de julio la licencia del proyecto de la mezquita al considerar que "no hacerlo sería incumplir la ley". Para ello, esgrimieron que los informes técnicos y jurídicos solicitados concluyen que el uso es compatible con la calificación de la parcela y que "no concurren razones urbanísticas para exigir un procedimiento adicional de participación ciudadana.