Vox señala "quejas" por la demora en la apertura de la piscina de Olivares (Sevilla) y el Ayuntamiento alega las obras

OLIVARES (SEVILLA), 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de Vox en Olivares (Sevilla), Francisco Campos, ha señalado este viernes que la piscina municipal debería haber sido abierta el pasado 15 de junio pero sigue cerrada por las obras de construcción de los vestuarios y otras instalaciones. Mientras el Gobierno local socialista alega las "dificultades" surgidas en dichas obras, como problemas en el suministro de materiales o el incremento del precio de los mismos, Campos opina que se trata de "excusas que no se corresponden con la realidad" y señala las "quejas" vecinales.

Según el Ayuntamiento, gobernado por el socialista Isidoro Ramos, las obras de construcción de los vestuarios y demás instalaciones" de la piscina municipal "aún no están terminadas y, por lo tanto, todavía no se puede abrir al público"; asegurando que está "intentando agilizar la terminación de las mismas, pero por motivos ajenos al Ayuntamiento (dificultades en el suministro de materiales, inestabilidad en los precios de los suministros, legalización de las instalaciones, inspecciones sanitarias, etc) y por motivos de seguridad, todavía no se puede abrir al público".

Pero el coordinador local de Vox opina que esa "no es una explicación válida, puesto que los materiales de obra vienen subiendo desde hace mucho tiempo y deberían haber tenido la previsión de haberlo contemplado en el presupuesto". En ese sentido, ha señalado las "quejas" de vecinos, opinando que el Gobierno local del PSOE ha "engañado" a la ciudadanía, mientras el Ejecutivo local defiende que proyecta que la piscina funcione todo el año.