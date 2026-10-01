Vox Sevilla advierte de "oscurantismo" en la concesión de licencia a la mezquita: "Los vecinos están preocupados"

Asamblea convocada por Vox en Sevilla - VOX
SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Gonzalo García de Polavieja, ha advertido del "oscurantismo" que, a su juicio, marca el proceso de concesión de la licencia para la construcción de una mezquita en el Polígono Sur.
"Los vecinos están preocupados porque no saben nada. No quieren que se hagan las cosas a sus espaldas, sino que quieren ser escuchados cuando la idiosincrasia de su barrio está en peligro", ha afirmado García de Polavieja tras una asamblea convocada por el conjunto con vecinos de la zona.
En este sentido, ha criticado que el Gobierno local "no les ha explicado absolutamente nada", incidiendo en que "no se ha reunido con ninguna asociación" vecinal para abordar el proyecto.
El responsable, en consecuencia, ha animado a los vecinos a participar en una manifestación "convocada por la sociedad civil sevillana para el próximo 8 de octubre", anunciando que Vox secundará dicha movilización.
El grupo ha reivindicado "la necesidad de que los vecinos dispongan de información y puedan participar en un proceso" que, según ha señalado García de Polavieja, "afecta directamente al entorno y a la identidad del barrio".