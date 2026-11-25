La candidata de Vox al Congreso por Sevilla Reyes Romero, a las puertas del Bellas Artes - VOX

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata número uno de Vox al Congreso por Sevilla, Reyes Romero, ha lamentado el "abandono" del Gobierno de Pedro Sánchez a la cultura sevillana "tras constatarse que termina otra legislatura sin avances efectivos en la ampliación del Museo de Bellas Artes de Sevilla".

En un comunicado, Romero recuerda que en julio de 2025 el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la consejera andaluza Patricia del Pozo anunciaron conjuntamente la ampliación de la pinacoteca mediante la incorporación del Palacio de Monsalves y la antigua biblioteca de la calle Alfonso XII.

"Un anuncio que prometía dar respuesta a una reivindicación histórica de la ciudad, pero que, más de un año después, sigue sin materializarse: Sevilla no puede vivir eternamente de anuncios y fotografías institucionales. Nos prometieron una ampliación histórica y hoy seguimos esperando", remarca la candidata de Vox.

La cabeza de lista de esta formación en las elecciones del 29N subraya que la ampliación permitiría "casi triplicar" la superficie útil del museo y ofrecer espacio para exponer "parte de sus importantes fondos artísticos que actualmente no pueden mostrarse".

"No podemos aceptar que nuestros museos sigan esperando mientras las administraciones se limitan a hacerse anuncios unas a otras", ha añadido Romero, al tiempo que reclama explicaciones al Ministerio de Cultura y "compromisos concretos" sobre la licitación, financiación y ejecución de la ampliación "para evitar que el proyecto vuelva a quedar aplazado indefinidamente", ha concluido.