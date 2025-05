Vox Sevilla alerta de la situación "crítica" laboral y social y reclama rebajas fiscales para los trabajadores

SEVILLA 1 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Sevilla ha registrado este jueves, 1 de mayo, Día del Trabajador, una declaración institucional en la que alerta de la situación "crítica y social" en Sevilla, al tiempo que reclama "rebajas fiscales para los trabajadores así como reducir el IVA al mínimo para los productos de consumo propios de la cesta de la compra de las familias".

Según ha informado Vox en una nota de prensa, la declaración institucional, que recoge el análisis y las propuestas del sindicato Solidaridad, advierte que "en las últimas décadas las condiciones materiales de los españoles no han dejado de empeorar, y sus expectativas se han desplomado dramáticamente". "Del empleo al paro y la precariedad, de los hogares familiares al nomadeo constante y de la propiedad a la suscripción", este, ha señalado Vox, "es el epitafio de generaciones enteras de desposeídos a quienes se les ha negado tener ni trabajo, ni propiedad, ni familia; y, en consecuencia, se les ha negado un futuro".

En este sentido, Vox ha sostenido que las medidas emprendidas hasta la fecha "no han dado el resultado positivo que se esperaba, muchas veces convirtiéndose en cargas para las familias y los trabajadores españoles". Es "imposible refutar los datos, en Sevilla, la tasa de paro se sitúa en el 16,99%, con 56.810 personas desempleadas. El desempleo juvenil en la ciudad alcanza el 27,5%, una cifra alarmante que supera la media nacional".

Además, han criticado que "el desempleo afecta gravemente a los mayores de 52 años, condenándolos a la vulnerabilidad y a la exclusión, que ha aumentado en este tramo de edad significativamente desde 2008, y más del 72% de quienes reciben el subsidio". El resultado es "el coma social, con generaciones de mayores abocados a los subsidios de miseria y la prejubilación, provocando que, en su conjunto, más de un cuarto de la población en todo el territorio nacional se encuentre en riesgo de pobreza o en exclusión social", han añadido.

Por otro lado, Vox ha indicado que los trabajadores por cuenta propia se cuentan entre "los grandes perdedores de la creciente precarización, casi la mitad de los autónomos tiene jornadas laborales superiores a las diez horas diarias, una tercera parte apenas se puede permitir una semana de vacaciones al año y uno de cada tres autónomos ingresa menos del Salario Mínimo Interprofesional".

Sin embargo, el Gobierno central "solo empeora aún más esta situación, con excesiva burocracia y un expolio impositivo. El actual aumento del número de autónomos, lejos de ser una consecuencia del crecimiento del emprendimiento, es más bien una muestra del proceso de precarización".

Además, Vox ha señalado que "la falta de certezas laborales ya se traduce en una falta de certezas materiales y vitales y así, subraya que hace 30 años, muchos trabajadores humildes podían permitirse con su sueldo tener un hogar familiar en propiedad y una segunda residencia en la costa o en el pueblo de sus antepasados".

Hace 20 años, "la segunda residencia era ya una quimera para la mayoría de los españoles. Tiempo después, la primera vivienda, adalid de la estabilidad material familiar, se ha convertido en un imposible". Actualmente, "ni siquiera el alquiler es accesible para el grueso de los jóvenes, condenados a compartir piso con extraños a precios desorbitados. En Sevilla, el precio medio del alquiler ha alcanzado los 11,9 euros por metro cuadrado, el más alto desde que se tiene registro, y representando un incremento del 8,8% respecto del año anterior", han señalado.

Según datos del año pasado del Observatorio de Emancipación, el salario joven mediano en doce pagas se situaba en 1.005,22 euros netos al mes. Teniendo en cuenta que el alquiler medio de una vivienda libre era de 944 euros mensuales y que el gasto mediano en suministros de vivienda era de 138,12 euros al mes, el precio de un alquiler en solitario junto con los gastos de luz, gas y otros suministros sumaría 1.082,12 euros mensuales. Es decir, el salario íntegro de un trabajador joven y todavía le faltarían 77 euros.

Y más allá de los hogares españoles, en las ciudades y pueblos, "la situación no es mejor". Así, "se bate récord en inmigración ilegal y récord en criminalidad y delincuencia, la multiculturalidad ha traído a las calles multiconflictividad, dinamitando el vínculo social y privando a las nuevas generaciones de una infancia como la que tuvieron sus padres". Las familias necesitan "un entorno tranquilo y agradable donde echar raíces, crecer y prosperar, con la seguridad de que sus hijos no serán agredidos, de que sus hijas puedan salir de casa por la noche o de que sus mayores no van a ser atracados".

En definitiva, Vox se adhiere al manifiesto del sindicato Solidaridad poniendo de relieve "la urgente necesidad de avanzar en la recuperación de la soberanía nacional de España, garantizando tomar decisiones de acuerdo con la conveniencia nacional, poniendo a las familias y trabajadores españoles como máxima prioridad". Así, han rechazadouna estructura económica que "condena a la precariedad, a la debilidad económica y a la dependencia de terceros países".