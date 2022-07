Vox Sevilla critica el "desmedido gasto en propaganda" en Lipasam frente a la "escasez de ideas" para limpiar la ciudad

SEVILLA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, ha criticado este miércoles el "desmedido gasto en comunicación interna y propaganda" en la empresa municipal de limpieza Lipasam "frente a la escasez de ideas para conseguir limpiar la ciudad".

En un comunicado, Peláez se ha referido a la información facilitada por Lipasam en el consejo de administración de la empresa municipal celebrado el pasado 29 de junio, según la cual "se contempla un gasto de más de medio millón de euros para planes de comunicación interna y en medios de comunicación".

La portavoz municipal de Vox ha manifestado al respecto que "a todas luces, nos parece una broma de mal gusto que se pretenda atacar el estado de suciedad creciente que padece Sevilla con un plan de comunicación interno para que los trabajadores limpien mejor y por otro, un plan de medios para que los sevillanos ensucien menos".

"El problema no lo tienen los trabajadores de Lipasam ni los sevillanos, sino un Gobierno municipal sin rumbo, sin criterio y sin ideas para acabar con uno de los principales problemas que tiene Sevilla, que es su estado de suciedad, que va a más", ha añadido Peláez, al tiempo que ha destacado que "hay muchas soluciones, entre ellas, la reorganización del trabajo y la metodología, pero lo que es difícil de comprender es que la propuesta de Lipasam sea la de gastar 140.000 euros en un plan de comunicación interna, que no sabemos como se va a desarrollar, y otros 284.000 euros para los medios. Así no conseguiremos empezar a solucionar el problema".

Peláez ha enfatizado que "cuando se aportan soluciones", el equipo de gobierno, que preside Antonio Muñoz, "hace oídos sordos, como ha quedado acreditado en el último consejo de administración de Lipasam, cuando el director gerente reconoció que no le habían llegado las conclusiones de la Comisión no permanente 'Por una Sevilla más limpia' propuesta por Vox y aprobada por el pleno municipal en septiembre de 2019".

"Nos parece lamentable que, al final, los sevillanos sufran un problema de gran envergadura porque el Gobierno socialista no quiere dejarse ayudar", ha afirmado Peláez. "Insistiremos en el Pleno municipal de este jueves en que se traslade las conclusiones de la citada comisión no permanente, sin más dilación, así como que se eleven al Pleno tal y como marca el reglamento".

Además, "instamos a que se mejoren los procedimientos de ejecución de las sanciones previstas en la ordenanza municipal de limpieza pública y gestión de residuos, a que se elabore un nuevo plan de eliminación de grafitis", puesto que el que se realizó el pasado enero "se ha evidenciado como un fracaso, que modifiquen los protocolos entre Lipasam y Parques y Jardines y a que se realicen contactos con los ayuntamientos de Bilbao, Oviedo, Vigo, Pamplona y Logroño, que fueron catalogadas como las cinco ciudades más limpias de España, según un informe de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) de 2020", ha concluido.