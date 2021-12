Vox Sevilla pide "verdaderas políticas que defiendan el derecho a la vida" por el Día de las Personas con Discapacidad

SEVILLA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra este viernes, la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, ha llamado a "practicar verdaderas políticas que defiendan el derecho a la vida y que garanticen el mayor bienestar posible para los discapacitados", acusando a los partidos de izquierda de "hipocresía".

Peláez ha opinado que las fuerzas de izquierda incurren en una "hipocresía" al celebrar este Día Internacional de las Personas con Discapacidad y defender sus políticas con relación a las personas de dicho colectivo", reprochándoles la Ley estatal de Regulación de la Eutanasia, aprobada en marzo y que circunscribe tal práctica a los pacientes que la soliciten voluntariamente y sufran un "padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable, causantes de un sufrimiento intolerable"; y la planeada reforma de la ley del aborto a fin de regular la objeción de conciencia para que prime el derecho de la mujer la interrupción voluntaria del embarazo cuando decide optar por tal extremo.

La vigente Ley del Aborto, que se remonta a 2010, estipula la despenalización de la práctica del aborto inducido durante las primeras 14 semanas del embarazo, periodo en el cual la mujer puede tomar una decisión libre e informada sobre la interrupción de su embarazo.

A su entender, se trata de políticas de "muerte", tras lo cual ha hecho hincapié en los casos de las madres que deciden interrumpir su embarazo tras ser conscientes de que el feto presenta "condicionantes o alteraciones genéticas" a derivar en discapacidad. Según ha dicho, "en algunos países europeos ya no nacen niños con Síndrome de Down y no por avances médicos, sino por la decisión cruel" de sus padres de interrumpir el embarazo "por la discapacidad detectada", lo que supone según considera "matar" al "no nacido".

La provincia de Sevilla, según ha detallado, contabilizó 4.359 interrupciones voluntarias del embarazo en 2020, lo que se traduce a su entender en "4.359 inocentes a los que se les negó el derecho a la vida, una cifra que supone en la práctica uno de cada cinco embarazos". "Tememos que muchos de ellos no nacieron por venir al mundo con algún tipo de discapacidad que hoy celebran ampliamente aquellos que abogan por hacerlos desaparecer", ha enfatizado.

Cristina Peláez ha abogado así por "practicar verdaderas políticas que defiendan el derecho a la vida y que garanticen el mayor bienestar posible para los discapacitados" y ha puesto de ejemplo las dos propuestas llevadas a pleno y aprobadas por la corporación municipal para la creación y ejecución de una campaña de concienciación sobre el trastorno del espectro autista y otra similar sobre la epilepsia en la que se incluyen un paquete de medidas de apoyo a las familias.