La XVII edición del Encuentro de Casas Regionales y Provinciales de Sevilla rinde homenaje al Hogar Canario

Inauguración de la XVII Edición del Encuentro de Casas Regionales y Provinciales de Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Hacienda, Administración y Transformación Digital, Juan Bueno, ha presidido la inauguración de la XVII Edición del Encuentro de Casas Regionales y Provinciales, que en esta ocasión homenajea al Hogar Canario.

Esta edición rinde homenaje al Hogar Canario, que cumple treinta años desde su fundación el 11 de mayo de 1996. Contará con un espacio expositivo dedicado a las ocho islas y un recinto de juegos tradicionales canarios, y su programación incluye la comparsa Los Cariocas, de Santa Cruz de Tenerife, la Asociación Folklórica Tamaima, de Gran Canaria, la Escuela de Palillos Kety Méndez y la parranda del propio Hogar.

Según ha informado el Gobierno local en un comunicado, durante este acto, que se ha celebrado en el Salón Colón de la Casa Consistorial, el presidente de la Federación de Casas Regionales, Antonio Domenech, ha dado la bienvenida.

"Treinta años del Hogar Canario son treinta años uniendo Canarias y Sevilla a través de la cultura y la convivencia. Este homenaje es una forma de agradecerles todo lo que aportan a nuestra ciudad", ha añadido el delegado Juan Bueno, que ha animado a todos los sevillanos a participar en esta cita, cuya entrada es libre y gratuita y se podrá disfrutar hasta el 12 de octubre.

Además, durante el acto, al que ha asistido la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther María Monzón, así como la presidenta del Hogar Canario, Purificación Benavente; Marcos Pacheco Morales-Padrón, historiador y divulgador, ha pronunciado el pregón con el que se ha inaugurado esta edición.

Tras el acto inaugural, ya en los Jardines de Murillo, se entregarán los Giraldillos de Honor. La clausura será el lunes 12, Fiesta Nacional, con la parranda del Hogar Canario y el acto oficial de cierre.

Este año, el encuentro, organizado por el Ayuntamiento de Sevilla junto a la Federación de Casas Regionales, se celebrará por segunda vez en los Jardines de Murillo, del 9 al 12 de octubre.

Este encuentro reunirá a las 16 casas regionales, provinciales y de ciudades autónomas que desarrollan su actividad en Sevilla. Cada una contará con un módulo donde ofrecerá información turística y muestras gastronómicas. Además, una carpa central acogerá actuaciones musicales y de folclore popular durante todo el fin de semana. Todas las actividades son gratuitas y de acceso universal.

"El XVII Encuentro de Casas Regionales Y Provinciales en Sevilla es un evento que conlleva la realización de actividades recreativas y culturales en torno a la naturaleza y manifestaciones culturales de las 16 casas regionales y provinciales participantes, otorgando la categoría de eje vertebrador a una gran fiesta civil en la que se pretende relacionar, dentro de un encuentro de carácter anual, la pluralidad de nuestra cultura, de la gastronomía, del turismo de las distintas regiones de España mediante la participación de la ciudadanía. Este es un evento con una gran trayectoria y reconocimiento en nuestra ciudad", ha concluido el delegado.