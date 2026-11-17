Archivo - Imagen de recurso del acceso a la Zona Franca de Sevilla - ZFS - Archivo

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Zona Franca de Sevilla destinará cerca de 5,5 millones de euros a infraestructuras necesarias para facilitar la implantación de la futura planta de reparación de motores de Ryanair en este recinto fiscal. Así lo ha aprobado este lunes el Comité Ejecutivo del Consorcio de dicha entidad --uno de sus órganos de gobierno-- en una sesión en la que se ha dado luz verde a dos actuaciones estratégicas que permitirán avanzar en la materialización de este proyecto industrial, entre otros.

En concreto, el Comité Ejecutivo ha aprobado la urbanización para el acceso a la parcela de 95.000 metros cuadrados situada en el Polígono Torrecuéllar, donde está previsto que se ubique este centro de motores de aerolínea de bandera irlandesa, con una inversión de casi 3,8 millones de euros, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Zona Franca.

A esta actuación se suma la ampliación de la potencia eléctrica en 10 megavatios (MW), que supondrá una inversión adicional de 1,68 millones de euros y que beneficiará no solo a Ryanair, sino también a las empresas ya instaladas en la zona franca y a futuros inversores interesados en desarrollar su actividad en este espacio industrial.

Estas actuaciones, financiadas con recursos dispuestos por el Ministerio de Hacienda en el Consorcio de la Zona Franca de Sevilla, se suman a otras ayudas estatales destinadas a facilitar la implantación del proyecto de Ryanair en Sevilla.

La inversión aprobada este lunes pone de manifiesto "el respaldo del Gobierno de España al desarrollo de las infraestructuras necesarias para atraer nuevas iniciativas industriales, fortalecer la actividad económica y favorecer la creación de empleo en la ciudad", tal como remarcan las mismas fuentes.

Desde la Zona Franca se insiste en la idea de que las infraestructuras aprobadas "beneficiarán tanto a Ryanair como a las empresas instaladas y a nuevos inversores", al tiempo que se destaca cómo se están ampliando las capacidades del recinto fiscal de Sevilla a la hora de acoger proyectos empresariales "de gran envergadura".

Al respecto, para la Zona Franca se trata de una "gran noticia para la industria, para el empleo y para Sevilla" y se incide en la importancia de seguir avanzando en la consolidación de este organismo como espacio de referencia para la atracción de inversiones y el desarrollo industrial de la capital hispalense y su entorno metropolitano.