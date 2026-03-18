El Zona Este de Sevilla se convertirá en un nuevo espacio "para usos terciarios" con tres edificios de varias plantas

Captura de pantalla del estudio detalle del nuevo proyecto en el edificio del Zona Este - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla va a someter a votación este jueves la aprobación definitiva del estudio detalle de la nueva edificación en el antiguo centro comercial Zona Este situado en la Glorieta Palacio de Congresos de Sevilla Este.

El proyecto recoge la renovación del espacio "para nuevos usos terciarios" contando con tres edificios de varias plantas, uno de ellos de nueve con casi 40 metros de altura y dos de seis de 29 metros, según el estudio detalle consultado por Europa Press.

Asimismo, el documento prevé mantener "de forma parcial la edificación existente en la planta baja de comercio hasta una ocupación máxima de 60% del suelo y establecer una edificación en altura sobre dicho suelo". La dos plantas bajo rasante existentes, que servían de parking, también se mantienen.

La superficie de casi 10.400 metros cuadrados es propiedad de Gestión de Inmuebles y Solares SL, quien fue responsable del centro comercial hasta su cierre a finales del pasado año.

En el estudio, la empresa indica que "los problemas de inviabilidad de la actividad comercial actual ha llevado a su cierre paulatino". El edificio de construyó en 2006, siendo los cines la actividad "pero los hábitos de la sociedad hace que el desarrollo sea inviable, una situación cronificada por la pandemia".

"Los centros comerciales han sido muy castigados por el covid, locales de rentas altas sometidas a las reglas del centro, con medidas sanitarias muy estrictas y la ubicación se convirtió en su peor enemigo, a pesar de su ventaja competitiva", ha señalado el estudio.

En esta línea, el estudio pone en valor la cercanía con el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla y la estación de cercanías de Palacio de Congresos.

El 13 de noviembre de 2025 fue el último día de proyecciones en las salas de cine del Zona Este tras casi 20 años de actividad. Hasta el mes de diciembre estuvieron abiertos el resto de negocios, excepto el gimnasio ubicado en el inmueble al contar con entrada independiente desde el exterior. La actividad de este negocio también se mantiene por el momento.