La zona sur de Alcalá (Sevilla) contará con un nuevo bulevar urbano de 20.000 metros cuadrados para la "convivencia"

La alcaldesa de Alcalá, Ana Isabel Jiménez, acompañada por el delegado de Urbanismo y Planificación Estratégica, Jesús Mora, y el delegado responsable del Distrito Sur David Delgado, ha visitado la zona de desarrollo urbanístico. - AYUNTAMIENTO ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 24 (EUROPA PRESS)

La zona sur de Alcalá de Guadaíra contará con un nuevo bulevar urbano diseñado para ser el "eje de convivencia de toda la zona de desarrollo urbanístico circundante" situada entre el Complejo Deportivo Sur, la carretera de Dos Hermanas y la calle Habana.

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, en este espacio se está desarrollando la construcción de promociones urbanísticas que van a seguir en el futuro, y es una de las áreas de "mayor crecimiento de la ciudad", tal y como ha explicado en la visita que ha realizado este miércoles la alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, acompañada por el delegado de Urbanismo y Planificación Estratégica, Jesús Mora, y el delegado responsable del Distrito Sur, David Delgado.

El bulevar está situado entre la rotonda de la guardería y la calle Flora Tristán, donde habrá una glorieta próxima a la nueva sede de la Cabalgata del Campo de las Beatas.

Así, según informa el organismo municipal, tendrá unas dimensiones de 500 metros de longitud, 45 metros de ancho y 20.000 metros cuadrados de superficie. El espacio alternará las "áreas ajardinadas con espacios de albero para reducir el consumo y mantener las señas de identidad de Alcalá, con 318 árboles árboles y más de 200 arbustos".

Además, llevará instalado para su mantenimiento riego por goteo. Jiménez ha destacado que incluirá un "importante contenido dotacional para hacer de la zona un área de esparcimiento con una vida importante", como una fuente, zona de juegos infantiles, zona de calistenia, un pequeño anfiteatro semicircular con un graderío vegetal que permitirá realizar pequeños teatros o conciertos, y pistas multiusos que podrán adaptarse a usos diversos con la instalación de los elementos que se estimen en cada caso.

Por su parte, el delegado de Urbanismo Jesús Mora, ha explicado que "esta actuación es parte del desarrollo urbanístico de la zona sur, y esta prevista su recepción por parte de la delegación de Urbanismo este otoño". Ha continuado diciendo que "forma parte de los sistemas generales de la ciudad y su ejecución ha corrido a cargo de los promotores del sector que también han urbanizado diversas parcelas para usos residencial, libre y protegido y terciario".

La urbanización de este entorno "incluye además en las siguientes fases de desarrollo otras dos zonas ajardinadas, una de ellas que completa el espacio verde creado frente al CEIP Oromana".

Actualmente, se está completando la construcción de toda la zona con parcelas para viviendas de 500 y 300 metros cuadrados, la mayoría de una altura y como máximo de dos. En ese entorno existe además, suelo reservado para viviendas de Protección Oficial con bloques el altura que está por desarrollar.

Además de una parcela para espacios dotacionales que serán posiblemente zonas deportivas. La inversión en esta zona ha incluido una nueva subestación eléctrica, centros de transformación y un nuevo colector.

DÍA MUNDIAL DEL PAN

El Consistorio ha informado también de que la Delegación de Turismo junto a la Asociación de Panaderos y bajo la producción de Engranajes Culturales, pondrá en marcha un programa de actividades con motivo del Día Mundial del Pan, que se celebra el 16 de octubre, y que se desarrollará los viernes y los sábados del mismo mes en espacios como La Harinera, el Molino del Algarrobo, y el parque de Oromana.

El delegado municipal de Turismo del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, Christopher Rivas, ha presentado las actividades de este día acompañado del Presidente de la Asociación de Panaderos, Eulogio González, el representación de la Peña Flamenca El Arrabal, Joaquín Barrera, la miembro de de empresa Riverízate Raquel Guerrero y el miembro de la empresa Engranaje Culturales, Sergio Raya.

Así, este año "destacan algunas novedades como espectáculos flamencos o un escape room, además de las tradicionales actividades de talleres, visitas teatralizadas, gymkanas, visitas nocturnas, rutas en kayak, venta solidaria de pan y juegos entorno al pan que forman parte de esta programación con la que se rinde un especial homenaje a tan afamado producto".

Rivas, ha explicado que "con este conjunto de actividades seguimos poniendo en valor el significado histórico, cultural, económico y patrimonial del Pan de Alcalá. Este año, a nuestros panaderos que tanto empeño y esfuerzos vienen desarrollando cada año en la organización de actividades, se une la Federación de Industriales y Comerciantes así como la empresa Engranajes Culturales, Riverízate o la Peña Flamenca El Arrabal lo que permite dar un salto más en la promoción turística de nuestro pan".