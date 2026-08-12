Ascienden a 2.143 los viajeros identificados procedentes de Italia desde la activación de controles, doce en Andalucía

Imagen de archivo de un aeropuerto. - David Zorrakino - Europa Press

SEVILLA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El número de viajeros procedentes de Italia que han sido identificados desde el pasado sábado ha ascendido a 2.143 después de que este martes fuentes del Ministerio del Interior hayan notificado 343 comprobaciones más a pasajeros de 24 vuelos en los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, Valencia, Alicante, Bilbao, Mallorca, Menorca, Ibiza, y Fuerteventura. Del total de identificados, doce de ellos han sido identificados en aeropuertos andaluces.

En concreto, el aeropuerto de Málaga, cinco funcionarios más han registrado a cuatro personas de dos vuelos procedentes de Roma y Milán. En Sevilla han actuado otros dos funcionarios que han identificado a ocho nacionales de terceros países.

El balance total de vuelos controlados desde el sábado es de 149 con 259 funcionarios a cargo de dichas identificaciones desde que el pasado sábado entrara en vigor el restablecimiento temporal de los controles fronterizos en aquellos aeropuertos y puertos que mantienen conexiones directas entre el Reino de España y la República Italiana.

En El Prat ha vuelto a registrar la mayor actividad con controles en ocho vuelos y un total de 141 identificaciones de nacionales de terceros países realizadas por ocho funcionarios. Se han registrado dos vuelos procedentes de Venecia y uno de Bérgamo, Turín, Bolonia, Fumicino, Nápoles y Milán.

En segundo lugar se sitúa el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con registros a tres vuelos que partieron de Milán, uno de Nápoles y otro de Bolonia, en los que ocho funcionarios han identificado a 144 personas.

En Valencia se han registrado a doce personas, en Alicante a 18, en Bilbao a dos más, en Mallorca a seis, en Ibiza a ocho más.

El Gobierno ha ordenado estos controles hasta el próximo 7 de septiembre a la espera de que Italia retire la suspensión del espacio Schengen a España que adoptó tras la crisis migratoria que tuvo lugar en Ceuta el pasado 30 de julio.