Ayuntamiento y empresarios promocionan desde este lunes en Nueva York la oferta turística de Sevilla

Actualizado 10/12/2012 7:05:17 CET

La delegación hispalense promocionará a la capital andaluza como destino cultural, deportivo, gastronómico, de cruceros o de congresos

SEVILLA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Representantes del Ayuntamiento de Sevilla y una delegación de empresarios inician este lunes una visita de dos días a Nueva York para presentar a autoridades y empresarios del sector turístico norteamericano las principales novedades de la oferta de congresos, cultural y deportiva de Sevilla.

En concreto, según ha informado el Consistorio en una nota, la delegación, que estará encabezada por el concejal de Economía, Turismo y Fiestas Mayores, Gregorio Serrano, dará a conocer en la ciudad norteamericana las nuevas posibilidades del Palacio de Congresos y Exposiciones (Fibes) tras su reciente ampliación con el nuevo auditorio, cuyas 3.557 plazas lo convierten en "uno de los mayores y más modernos del mundo, e ideal para grandes congresos internacionales".

Además, en el transcurso de esta visita se presentarán nuevos espacios como el renovado Pabellón de la Navegación, a orillas del Guadalquivir, con más de 8.000 metros cuadrados de superficie, o el 'Metropol Parasol', "una obra que ha atraído la atención internacional por ser la mayor estructura de madera del mundo", y cuya maqueta se encuentra expuesta desde hace tres años entre la colección del Museo de Arte Moderno (MOMA) de Nueva York.

En materia deportiva, Sevilla promocionará su maratón, que se celebrará el próximo 24 de febrero con un nuevo circuito por el centro histórico de la ciudad, así como dos eventos internacionales que organizará próximamente España y que tienen a Sevilla entre sus sedes; en concreto, el XXIII Campeonato Mundial de Balonmano, que se disputará del 11 al 27 de enero, y la XVII Copa del Mundo de Baloncesto, que se celebrará en España del 30 de agosto al 14 de septiembre del 2014.

En el apartado cultural, Sevilla se promocionará como 'Ciudad de ópera', en tanto que "escenario en el que se han inspirado más de un centenar de títulos universales", como pueden comprobar los neoyorquinos que en esta temporada acudan al Metropolitan Opera House del Licoln Center a contemplar 'Carmen', 'El barbero de Sevilla' y 'Don Giovanni'.

Tampoco faltará en esta presentación una muestra del flamenco e incluso un pequeño desfile de la moda flamenca organizado por la empresaria sevillana Raquel Revuelta.

OFERTA GASTRONÓMICA

Asimismo, la gastronomía sevillana estará presente gracias al restaurante 'Puerto Delicias' y al chef Antonio Bort. En este apartado, la intención del Ayuntamiento sevillano y de la Asociación de Hostelería es "potenciar la idea de Sevilla como 'Capital mundial de la tapa'".

Junto a ello, acudirá a Nueva York el presidente de la asociación de empresas de Calidad Certificada del sector agroalimentario (Landaluz), así como representantes de varias compañías sevillanas con presencia en el país norteamericano, como Acesur (Aceites del Sur) y las tortas de aceite de Inés Rosales.

De igual modo, el Ayuntamiento, de la mano de un responsable de la escuela de idiomas 'Clic International House', promocionará también Sevilla como destino de turismo idiomático, un mercado que movió "más de 462 millones de euros" y que en 2011 situó a Andalucía entre los "destinos preferentes" elegidos por los "más de 230.000 estadounidenses" que viajaron el año pasado a España para estudiar español.

Por otro lado, la delegación sevillana también contará con representantes de algunos de los principales establecimientos hoteleros de Sevilla y provincia, como el Hotel Alfonso XIII, el Hotel Fontecruz, el Hotel Inglaterra y el Parador Nacional de Carmona.

En 2011, los 193 hoteles de Sevilla --que ofertan casi 25.000 plazas y de los que un 63 por ciento son de cuatro y cinco estrellas--, alojaron a 125.121 turistas norteamericanos que realizaron 251.939 pernoctaciones, según la Encuesta de Ocupación Hotelera del Instituto Nacional de Estadística (INE), que refleja que Estados Unidos sigue siendo el principal emisor de turistas a Sevilla tras Francia e Italia, y por encima de Reino Unido, Japón y Alemania.

Igualmente, en la delegación sevillana en Nueva York también estará presente un representante de la Red de Ciudades AVE para promocionar Sevilla como "puerta de entrada a otras muchas ciudades españolas que comparten con la capital hispalense el privilegio de contar con la más moderna y extensa red de trenes de alta velocidad del mundo en España".

DESTINO DE CRUCEROS

Además, se promocionará Sevilla como destino de grandes cruceros gracias a la apertura de la nueva esclusa y al acondicionamiento de los antiguos muelles de la ciudad, el último de los cuales, el 'Muelle de Nueva York' debe su nombre a que desde ese lugar precisamente partían los barcos de vapor hacia la ciudad norteamericana.

Por otra parte, en la delegación sevillana estará también presente el presidente de la compañía City Sightseeing, empresa concesionaria de los autobuses turísticos de cien ciudades en todo el mundo, entre ellas Nueva York, por donde uno de sus vehículos lucirá publicidad de Sevilla durante la próxima semana.

Por último, la agenda de trabajo de esta visita incluye también una presentación oficial ante medios de comunicación --en concreto, ante representantes de prensa cultural, general y turística, corresponsales, revistas especializadas segmento MICE-- en la sede del Instituto Cervantes, y una Presentación del 'Destino Sevilla' en la Fundación Gabarrón --'The Carriage Center for the Arts'--, ante profesionales del sector turístico, cultural y sefardí --en concreto, 'meeting planners', asociaciones, empresas y casas de incentivos; touroperadores y agencias especializadas en turismo cultural y eventos; comunidad judía/sefardí y especialistas en Turismo idiomático.

El programa de la delegación sevillana en Nueva York se desarrollará con la colaboración del Consulado General de España y de la Oficina Española de Turismo en Nueva York, que han cursado invitación para esos actos a un elevado número de medios de comunicación, turoperadores y agentes de viaje.