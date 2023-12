La estación invernal de Sierra Nevada estrena el esquí nocturno este sábado

GRANADA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La estación invernal de Sierra Nevada (Granada) inaugura este sábado, 30 de diciembre, el esquí nocturno por la pista iluminada de El Río, en lo que se considera una de las actividades más demandadas del recinto, especialmente en periodos vacacionales como el navideño, con alta ocupación en los alojamientos de Pradollano hasta el 7 de enero.

Fuentes consultadas por Europa Press en Cetursa, la empresa pública que gestiona la estación de esquí andaluza, han detallado que la planta hotelera de Sierra Nevada, ya abierta en su totalidad, presenta cifras de ocupación en torno a entre el 60 y el 70 por ciento para el puente de Año Nuevo y el resto de la semana, que se completa con la festividad de Reyes Magos.

Los cañones seguirán produciendo nieve artificial, como lo han hecho en la madrugada de este viernes y siempre conforme la evolución de las bajas temperaturas, con la idea de seguir incrementando los kilómetros de pistas para esquí, han precisado estas fuentes.

En principio, también habrá esquí nocturno el día de Reyes, el sábado siguiente, 6 de enero, según detalló en una nota de prensa Cetursa, que precisó que El Río, si las condiciones meteorológicas no lo impiden, abrirá al público, con nieve recién pisada, sus 3,2 kilómetros entre la zona Borreguiles (2.700 metros) y la urbanización de Pradollano (2.100 metros). Esta pista está iluminada con 30 focos para que sea completamente seguro para el esquí de noche.

Sierra Nevada, estación pionera en la práctica de esta actividad, abre el nuevo telecabina Al-Andalus desde las 19,00 a las 21,30 horas, para dar acceso a la pista de El Río iluminada.

Esta actividad tiene un forfait especial que se puede adquirir bien en compra online o en taquillas y cajeros, que permanecerán abiertos hasta las 21,45 horas. Asimismo, los que quieran esquiar de día y de noche, pueden adquirir un pack forfait para ello.

En cuanto a las actividades que aún quedan por celebrar en estas fechas, la programación musical continua este miércoles, 27 de diciembre, con la sesión pinchadiscos en la terraza de Borreguiles de David DJ y Señor Lobezno y el día 30 con los DJs by Sun and Snow Gabi Fresneda, Rober Peinado, Way of Thinking y Tirana.

Esta será la sesión más larga de las programadas; comenzará a las 12,00 horas y se prolongará hasta las 16,00. Ya con el año nuevo empezado, el 3 de enero, tendrá lugar la última sesión DJ de Borreguiles con Rober Peinado y Gabi Fresneda.

DESCENSO DE LOS REYES MAGOS

El día 5 de enero, a las 19,00 horas, se celebrará el tradicional descenso de los Reyes Magos, que bajarán esquiando por la pista de El Río acompañados por un amplio séquito formado por las escuelas, clubes y equipos de esquí y 'snowboard' de Sierra Nevada.

En cuanto al programa deportivo de estas fechas, Sierra Nevada celebrará dos pruebas de esquí de montaña: la del circuito de habilidades de esquí de montaña (29 de diciembre) y la III San Silvestre Skimo (31). Por otro lado, de cara a los próximos Reyes Magos o cualquier otra efeméride, ha diseñado un nuevo producto para obsequiar a familiares y amigos con "experiencias únicas en un bono regalo que se canjea por forfaits".