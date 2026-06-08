Mancomunidad Axarquía da un paso más para la Ruta de los Alminares con aportaciones de ayuntamientos. - MANCOMUNIDAD AXARQUÍA

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 8 (EUROPA PRESS)

La Mancomunidad de Municipios de la Axarquía-Costa del Sol continúa los trabajos para impulsar la Ruta de los Alminares, y con ello, la puesta en valor de alminares de Daimalos, Árchez, Salares, Corumbela, Benaque y Vélez-Málaga, ubicados en distintas localidades de la comarca.

Esta propuesta diseñada por el Área de Turismo en coordinación con la Diputación, los ayuntamientos de Arenas, Árchez, Macharaviaya, Salares, Sayalonga y Vélez-Málaga y la Asociación Sharqí Malaqa contribuirá a diversificar la oferta turística durante todo el año en la comarca Axarquía Costa del Sol, en este caso reforzando el segmento de turismo cultural.

En la última reunión celebrada se entregó a los ayuntamientos un borrador de estudio de la Ruta de los Alminares sobre la que se continúa trabajando gracias a la aportación de cada uno de los consistorios implicados en el proyecto, según han informado desde la mancomunidad en una nota.

Este proyecto está siendo coordinado por Turismo y Planificación Costa del Sol, junto con el Área de Turismo de la Mancomunidad de Municipios de la Axarquía, como institución pública comarcal responsable de la gestión, planificación y promoción turística de la comarca; con la colaboración de la consultora Acción MK y la Asociación Sharqí Málaga.

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Axarquía Jorge Martín, ha agradecido la implicación de todos los agentes y ha explicado que gracias al trabajo de todos se van a poner en valor los alminares de la comarca, impulsar la creación y promoción de una ruta y corregir errores que se han venido deslizando a lo largo de los años sobre la Ruta Mudéjar.

La Ruta de los Alminares constituye un proyecto estratégico para la comarca, fortaleciendo la identidad cultural, fomentando la colaboración institucional y contribuyendo a la dinamización económica del territorio.

Turismo Costa del Sol reafirma con esta iniciativa su compromiso por poner en valor el patrimonio histórico y desarrollar productos turísticos que combinen autenticidad, innovación y sostenibilidad.