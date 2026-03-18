El Parlamento Europeo propone redirigir el turismo hacia destinos rurales para frenar la saturación

Archivo - Los eurodiputados alertan de que el 80% de los viajeros se concentran en apenas el 10% de los destinos mundiales. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

MADRID/SEVILLA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Transportes y Turismo (TRAN) del Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles, por 33 votos a favor, una serie de propuestas estratégicas destinadas a transformar el modelo turístico de la Unión Europea. Los eurodiputados han alertado de que el 80% de los viajeros se concentra en apenas el 10% de los destinos mundiales, por lo que instan a la Comisión Europea a implementar mecanismos que redirijan los flujos de visitantes hacia zonas rurales, de montaña y regiones remotas, potenciando sectores como la gastronomía, el enoturismo y el cicloturismo.

Para lograr este equilibrio, la resolución propone reforzar la conectividad en destinos emergentes mediante un mecanismo de apoyo específico que mejore los enlaces aéreos, marítimos y terrestres. Entre las medidas recomendadas destacan el impulso a los trenes nocturnos transfronterizos, el despliegue de un sistema de billete único integrado para todos los medios de transporte y el apoyo al alquiler de vehículos eléctricos y su infraestructura de carga.

El objetivo es desestacionalizar la demanda y generar ingresos adicionales en regiones tradicionalmente fuera de los circuitos principales. En cuanto a los alojamientos de corta duración, el Parlamento Europeo aboga por un marco regulatorio más robusto que complemente las normas que entrarán en vigor el 20 de mayo de 2026.

Los eurodiputados proponen definir estándares de calidad, clarificar las categorías de los anfitriones y permitir que los Estados miembros puedan limitar el número de pernoctaciones o introducir sistemas de zonificación para evitar la gentrificación y los problemas de acceso a la vivienda para los residentes locales. La resolución también contempla la creación de una "tarjeta de competencias turísticas" para acreditar la formación y experiencia de los profesionales del sector, buscando paliar la escasez de mano de obra y mejorar las condiciones laborales.

Asimismo, se propone incentivar el voluntariado cultural y se valora positivamente el uso de tasas turísticas medioambientales como fuente de financiación para proyectos locales. El texto, impulsado por el ponente Daniel Attard, deberá ser votado por el pleno de la Eurocámara, previsiblemente en la sesión de abril.