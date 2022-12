Ronda se promociona en Cataluña entre empresarios especializados en el sector de incentivos

MÁLAGA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Ronda (Málaga) asiste estos días a varias citas en Cataluña para promocionarse como destino MICE y de incentivos entre más de una decena de agencias especializadas con gran implantación en el norte de España. Se trata de una labor puerta a puerta organizada por la propia entidad municipal, a la que asisten también representantes del tejido empresarial de la ciudad.

Turismo Ronda y estos empresarios locales están manteniendo encuentros con representantes de See Network Spain, BMC Travel, Viatge Tot Destins, World business Travel, In out, IAG 7 viajes, Enyevent Internacional Meetings, BTC (business Travel Center) y Bestours, entre otras agencias.

Los encuentros de trabajo se están celebrando en Cornellá y Sant Cugat. El delegado de Turismo de Ronda, Ángel Martínez, los ha destacado como "una muestra más de la estrategia de promoción turística que tenemos en marcha todo el año y que busca asentar la presencia de turismo nacional en nuestra ciudad --la más numerosa, especialmente desde el inicio de la pandemia--".

"También queremos promover los encantos que tenemos que van más allá del turismo monumental y natural, puesto que buscamos atraer al segmento de negocios y al de incentivos, un visitante de alto poder adquisitivo, que está presente más de un día en el destino", ha concluido Martínez.