Sevilla tendrá vuelo directo con Canadá en 2027, el primero de largo radio

Archivo - Un avión A321XLR destinado a Air Canada entregado este año por Airbus, en foto de archivo - AIRBUS - Archivo

SEVILLA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Sevilla contará por primera vez con una conexión aérea transoceánica directa y será con Canadá gracias a la nueva ruta de Air Canada entre Sevilla y Montreal, presentada este miércoles, 14 de octubre, en el Ayuntamiento hispalense.

En este sentido, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado que la capital andaluza "da un paso histórico en su conectividad internacional". De este modo, ha añadido, la llegada de Air Canada "supone mucho más que la apertura de una nueva ruta: por primera vez, la ciudad contará con una conexión transoceánica directa, que reforzará la conexión con Norteamérica", tal como destaca el Consistorio en una nota de prensa.

Asimismo, el regidor ha recordado que este anuncio es fruto del trabajo desarrollado por el Ayuntamiento durante la misión institucional y comercial a Canadá del pasado mes de julio, cuando mantuvo una reunión con los responsables de planificación internacional de Air Canada en la sede central de la compañía en Montreal.

Durante aquel encuentro, el alcalde presentó "el potencial económico, empresarial, turístico y logístico de Sevilla" para acreditar la oportunidad de establecer esta conexión. "Cuando estuvimos en Montreal y mantuvimos nuestra reunión con los responsables de Air Canada, trasladamos una convicción muy clara: Sevilla tiene mercado, demanda y capacidad para convertirse en un destino estratégico para la compañía". Sanz ha agradecido a Air Canada la confianza depositada en la ciudad.

La presentación de Air Canada, encabezada por José Blánquez, country manager de Air Canada para España y Portugal, ha confirmado que la ruta Sevilla-Montreal contará con cuatro vuelos semanales en cada una de las dos temporadas previstas: la primera, de septiembre de 2027 a enero de 2028, y la segunda, de febrero a junio de 2028.

UN AVIÓN DE NUEVA GENERACIÓN

La conexión se operará con el Airbus A321XLR, un avión de nueva generación diseñado para realizar vuelos de largo recorrido con una capacidad ajustada a la demanda de mercados que hasta ahora presentaban mayores dificultades para disponer de conexiones transatlánticas directas.

El modelo previsto para esta ruta dispone de 182 plazas, incluidos 14 asientos de clase Signature, totalmente reclinables. Desde este miércoles, los billetes para la nueva ruta están a la venta.

Por otro lado, el vicepresidente ejecutivo y director comercial de Air Canada, además de presidente de Cargo, Mark Galardo, ha señalado que "la incorporación de Sevilla refuerza aún más la creciente red global de Air Canada y supone un salto cualitativo en la conectividad intercontinental de la ciudad. Como único servicio sin escalas entre Sevilla y Norteamérica, Air Canada facilita más que nunca los viajes entre Andalucía y América a nuestros clientes y miembros de Aeroplan a ambos lados del Atlántico".

"Gracias a las capacidades de nueva generación de nuestra creciente flota de Airbus A321XLR, los viajeros de la primera ruta de Air Canada a Andalucía se beneficiarán de la amplia oferta de destinos desde nuestro centro de conexiones de Montreal, con enlaces fluidos hacia más destinos de Norteamérica, el Caribe y Latinoamérica", ha añadido.

MÁS INTERCAMBIOS EMPRESARIALES

De igual manera, Sanz ha subrayado que "esta conexión abre una nueva etapa para Sevilla, porque facilitará los intercambios empresariales, comerciales y culturales y contribuirá a reforzar nuestra posición como gran nodo económico y turístico del sur de Europa". "Es también una oportunidad para nuestro tejido empresarial y para seguir atrayendo inversión y visitantes de alto valor".

En este sentido, el alcalde ha puesto en valor el potencial económico de Sevilla y su área de influencia, que concentra alrededor de siete millones de habitantes, más de 644.000 empresas, diez universidades públicas con más de 209.000 estudiantes y un Producto Interior Bruto (PIB) conjunto superior a los 186.000 millones de euros en un radio de aproximadamente dos horas.

La relación económica entre Sevilla y Canadá constituye otro de los pilares de esta apuesta. En 2025, las exportaciones sevillanas al país norteamericano alcanzaron los 140 millones de euros, el 44% del total de las exportaciones andaluzas a Canadá. Además, empresas canadienses mantienen una presencia relevante en sectores como la ingeniería, las energías renovables y los servicios tecnológicos, con oportunidades de colaboración en ámbitos como la aeronáutica, la inteligencia artificial, las ciudades inteligentes y la biotecnología. Por último, el alcalde Sanz, ha concluido que "las grandes rutas aéreas no solo unen aeropuertos; crean oportunidades, favorecen inversiones, generan comercio, impulsan el intercambio cultural y fortalecen las relaciones entre dos sociedades. Hoy Sevilla cruza por primera vez el Atlántico con un vuelo directo y lo hace con la mirada puesta en seguir abriendo nuevas puertas al mundo".