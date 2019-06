Turismo.-Alcaldesa de Marbella incide en apoyo "leal entre administraciones para diseñar estrategias conjuntas"

Publicado 21/06/2019 18:17:54 CET

MARBELLA (MÁLAGA), 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa del municipio malagueño de Marbella, Ángeles Muñoz, ha afirmado que "el turismo es nuestra principal industria" y ha resaltado la importancia "que este sector estratégico tiene para toda Andalucía, Marbella y la Costa del Sol" en cuanto al desarrollo económico, laboral y social. Además, ha subrayado "lo imprescindible" que es "el apoyo leal, institucional y el compromiso real entre administraciones en lo referente a la colaboración en el diseño de estrategias de cara a los años venideros".

Muñoz ha participado este viernes en el programa 'Encuentros Ser Marbella Costa del Sol' y ha ofrecido un desayuno informativo con el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín.

También la alcaldesa ha hecho hincapié en que "Marbella no ha tenido durante muchos años el respaldo reclamado en los ámbitos político, social y económico por parte del anterior Gobierno regional" y ha resaltado "el cambio de rumbo del actual Ejecutivo".

"No entendíamos que anteriormente no existiese una sinergia entre una administración autonómica con competencias claras y una ciudad emblema como Marbella", ha señalado Muñoz, al tiempo que ha afirmado que "no podemos desaprovechar una nueva oportunidad en ese trato que se le tiene que dar a una zona tan importante turísticamente hablando como es la Costa del Sol".

La regidora ha asegurado que "hay que ser ambicioso mirando al futuro" y ha destacado que "el turista que elige Marbella como destino lo hace en base a la calidad de sus servicios y a una oferta multidisciplinar que nos hace ser más transversales".

Por último, ha precisado que "hay muchos retos por delante respecto a las infraestructuras pendientes, la financiación de ayuntamientos de municipios costeros y la normativa de cuestiones tan relevantes como las viviendas turísticas".