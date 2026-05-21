Turismo Costa del Sol celebra Jornadas Profesionales en Serbia, Croacia y Eslovenia - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA 21 May. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha celebrado nuevas Jornadas Profesionales Costa del Sol en Serbia, Croacia y Eslovenia como parte de su estrategia de promoción internacional en mercados de interés para la provincia de Málaga.

Estas acciones tuvieron como objetivo reforzar la comercialización del destino y generar nuevas oportunidades de negocio para las empresas turísticas malagueñas.

Las jornadas se desarrollaron en formato workshop profesional acompañado de experiencias gastronómicas y encuentros networking, favoreciendo el contacto directo entre empresas de la Costa del Sol y agentes de viajes locales. El programa se llevó a cabo durante uno o dos días de duración según cada mercado y permitió presentar la oferta turística de la provincia a profesionales especializados.

En esta ocasión, Turismo Costa del Sol puso a disposición de los miembros del Foro de Turismo Costa del Sol un total de 20 plazas para participar en estas acciones promocionales. La iniciativa permitió reforzar la presencia del destino en mercados europeos con potencial de crecimiento y consolidar relaciones comerciales con operadores turísticos y agencias de viajes de Serbia, Croacia y Eslovenia.

La consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Esperanza González, ha destacado que "las jornadas profesionales permitieron presentar de manera directa y personalizada la oferta turística de la Costa del Sol a agentes de viajes y profesionales especializados de cada mercado".

Asimismo, ha señalado que "este formato facilitó generar contactos comerciales efectivos y fortalecer las relaciones con intermediarios turísticos".

Las jornadas incluyeron workshops profesionales donde las empresas participantes mantuvieron reuniones directas con agentes locales interesados en la comercialización de la Costa del Sol. Posteriormente, las experiencias gastronómicas y los encuentros networking favorecieron un entorno más dinámico de intercambio profesional y promoción del destino.

González ha incidido, asimismo, en que "la combinación entre promoción turística, networking y gastronomía aportó un valor añadido importante a estas acciones". Además, ha añadido que "la participación conjunta de empresas del destino permitió trasladar una imagen global y competitiva de la oferta turística de la Costa del Sol".

Estas acciones formaron parte del calendario de Jornadas Profesionales propias que Turismo Costa del Sol organiza a lo largo del año en diferentes mercados estratégicos para la provincia de Málaga. A través de este tipo de iniciativas, la entidad busca mantener un contacto continuado con agentes de viajes, turoperadores y profesionales turísticos especializados.

Las Jornadas Profesionales Costa del Sol permitieron además mostrar la diversidad de segmentos turísticos presentes en la provincia, incluyendo propuestas vinculadas a cultura, gastronomía, golf, lujo, turismo idiomático, interior o segmento MICE.

El objetivo de estas acciones es reforzar el posicionamiento internacional del destino y ampliar las oportunidades de comercialización en mercados europeos de interés.