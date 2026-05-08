FUENGIROLA (MÁLAGA), 8 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga) ha recibido una mención de honor de Ametic por su proyecto de inteligencia turística durante la celebración de Digital Tourist 2026, uno de los principales encuentros nacionales sobre innovación y tecnología aplicada al turismo.

Este congreso reúne anualmente a administraciones públicas, destinos turísticos, empresas tecnológicas y expertos nacionales e internacionales en torno a estas materias.

El reconocimiento, recibido en Benidorm por el primer teniente de alcalde, Rodrigo Romero, pone en valor "la apuesta de Fuengirola por un nuevo modelo de gestión turística basado en la inteligencia artificial, la integración tecnológica y la mejora de la experiencia del visitante", han destacado desde el Consistorio en un comunicado.

El galardón distingue el proyecto hasta ahora conocido como 'Fuengirola 360', una iniciativa que integra en un único ecosistema inteligente todas las necesidades que puede tener un turista desde el momento en que planifica su viaje hasta después de regresar a su lugar de origen y compartir su experiencia.

Se trata de una nueva manera de entender la relación entre una ciudad y quienes la visitan. Con este proyecto, el Ayuntamiento quiere superar un modelo fragmentado en el que la web turística, la atención en destino y la relación posterior con el visitante funcionaban de manera separada, apostando por conectar las tres etapas del viaje en una única plataforma inteligente, integrada y centrada en las personas.

Antes del viaje, el sistema permitirá a los usuarios descubrir Fuengirola mediante canales digitales, contenidos inteligentes y herramientas de planificación dinámica capaces de ofrecer propuestas personalizadas, según sus intereses y necesidades.

Durante la estancia, los visitantes contarán con puntos de atención e información disponibles las 24 horas del día en distintos espacios de la ciudad, apoyados por inteligencia artificial y preparados para ofrecer una experiencia accesible, inmediata y útil en varios idiomas.

Después del viaje, la plataforma permitirá mantener el vínculo con quienes visitan el municipio gracias a herramientas avanzadas de CRM y fidelización, favoreciendo una comunicación continua entre el destino y el visitante.

Todo ello estará integrado en una plataforma tecnológica completa y escalable, orientada a la excelencia en el servicio y basada en la gestión inteligente del destino, el análisis de datos y la inteligencia artificial aplicada al turismo.

Además, el proyecto también estará abierto a la participación de los negocios locales que deseen integrarse en esta nueva herramienta, favoreciendo así una mayor conexión entre el tejido empresarial de la ciudad y la experiencia turística de quienes visitan Fuengirola.

Por último, han valorado que, con esta distinción, Fuengirola "refuerza su posicionamiento como uno de los destinos turísticos más innovadores del país y consolida su apuesta por un modelo turístico más moderno, conectado y adaptado a las nuevas necesidades de los viajeros".