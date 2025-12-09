TurJaén valora el impacto de la campaña Descubre Jaén para visibilizar la provincia como destino a través Internet

Reunión sobre la campaña de promoción Descubre Jaén. - TURJAÉN

JAÉN 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de empresas de Alojamientos, Campings, Servicios Turísticos y Culturales, Turismo Activo y Ocio de la provincia de Jaén, TurJaén, ha valorado el impacto de la campaña Descubre Jaén para visibilizar este destino a través de Internet y redes sociales.

Así lo ha indicado en una nota la entidad tras la reunión que su presidente, Carlos Guirao, ha mantenido este martes con el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte, José Ayala, para dar cuenta de los resultados de esta iniciativa promocional.

Se ha llevado a cabo entre los pasados 1 de abril y 30 de noviembre realizado a través de las redes sociales Facebook, Instagram y X, además de en el blog Descubre Jaén en la web www.turjaén .es, al que también se puede acceder mediante las placas fijadas en los establecimientos asociados.

El objetivo de la campaña, que ha contado con el patrocinio de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior, "ha consistido en generar visibilidad al destino Jaén", para lo que se ha puesto de relieve a la provincia "como un destino por descubrir".

De este modo, se ha querido incentivar la llegada de viajeros "bajo la premisa de poder descubrir y experimentar actividades que no existen en otros destinos", así como "optimizar el proceso de adaptación y transformación tecnológica, contribuir a una distribución territorial y temporal más homogénea de los flujos turísticos" y "generar contenido que atraiga la atención del turistas al territorio".

Cultura, deporte, naturaleza o gastronomía han sido las temáticas que se han abordado, con "un contenido que no es efímero y no se pierde, sino que sigue ofreciendo el valor de la promoción que se persigue".

"El sitio web www.turjaen.es alcanzó 916.000 impresiones en Google, una cifra que supone prácticamente un millón de veces en las que el contenido de TurJaén apareció en los resultados del buscador. Durante el mismo periodo, los usuarios realizaron 10.800 clics, consolidando la relevancia del destino en búsquedas relacionadas con turismo, ocio y territorio", ha señalado.

La web recibió 7.700 usuarios, "un flujo estable que se nutre principalmente de búsquedas orgánicas y directas". España lidera la procedencia del tráfico, con Madrid como principal ciudad de origen, seguida de Jaén, Sevilla, Málaga y Valencia.

No obstante, junto a esta "fuerte presencia nacional", también también se registraron visitas de lugares como Estados Unidos, "lo que refleja un interés creciente fuera del mercado nacional".

Por otra parte, el perfil Descubre Jaén ha generado un total de 335.000 visualizaciones entre las cuentas de Facebook, Instagram y X, según se ha detallado desde TurJaén.