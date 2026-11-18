Jornada de cata de aceite de oliva virgen extra de nueva cosecha. - UNIA

BAEZA (JAÉN), 18 (EUROPA PRESS)

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) celebra en la sede Antonio Machado, ubicada en el municipio jiennense de Baeza, una nueva edición de la 'Jornada cata de aceite de oliva virgen extra. Aromas y sabores de nueva cosecha 2026/2027'.

Dirigida por Soledad Román, del Centro de Interpretación Olivar y Aceite de la Provincia de Jaén, se incluye en el el proyecto formativo del Aula Oleícola Innova, creada por la UNIA y Grupo Oleícola Jaén.

La jornada se centra en la difusión de la cultura española del aceite de oliva virgen extra (AOVE), fomentando el conocimiento y la demanda de los denominados prémium y destacando los aceites de nueva cosecha y recolección temprana mediante su caracterización sensorial, según ha informado este miércoles la UNIA.

"Ponemos en valor los AOVE, poniendo el foco en los aceites de nueva cosecha, en la riqueza varietal del olivar y en los aromas y sabores que nos ofrecen cada año las diferentes variedades", ha afirmado Román.

En esta ocasión, se cata alrededor de una veintena de aceites de diferentes zonas geográficas y diversas maduraciones en un encuentro donde "se comparten también experiencias, porque suelen venir muchos productores". De este modo, según ha añadido, no solo se viene "a aprender, sino también a compartir las particularidades de cada campaña y cada cosecha".

Román ha subrayado "la consolidación de esta jornada" tras estos doce años y "su respuesta a las expectativas del sector oleícola para conocer los diferentes aceites". Además, ha señalado la incorporación de profesionales de otros sectores como el de la gastronomía. "Vemos, como cada vez más, hay muchas inquietudes por aprender a usar esos aceites y a comunicarlo", ha comentado.

La jornada cuenta como ponentes con Brígida Jiménez, consultora en olivicultura y elaiotecnia; Plácido Pascual, de Laboratorio Agroalimentario de Córdoba; Araceli Sánchez y María Paz Aguilera, del Ifapa Venta del Llano; Antonio Carazo, de Pieralisi España & Portugal; Pilar Gutiérrez, responsable de Oleoturismo de Picualia, y Tamara Tagua, de Aoveland-Grupo Oleícola Jaén.

La sesión matinal de esta décimo primera edición se imparte en la Sede Antonio Machado de la UNIA y la de la tarde, en Aoveland-Oleícola Jaén.