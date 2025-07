Cineasta defiende en los cursos de la UNIA que el cine "nace del deseo y de tener algo que decir" y "no del dinero"

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 15 (EUROPA PRESS)

La directora y guionista Maider Oleaga considera que hacer cine "no comienza por una cámara ni un guión", sino con una "convicción profunda"; la de "tener algo que decir y confiar en cómo decirlo". "El cine nace del deseo. No del dinero, ni de la técnica, ni de la industria", ha asegurado Oleaga.

Según informa la UNIA en nota de prensa, Oleaga ampara "una creación cinematográfica basada en la intuición, la honestidad y el compromiso con uno mismo" y ha explicado que ha trabajado en cortos "sin presupuesto y en producciones con grandes equipos". "Pero los que más me han marcado han sido aquellos donde seguí mi instinto, sin preocuparme por el resultado comercial. Eso es lo que de verdad me ha llenado", ha añadido.

La cineasta participa esta semana como ponente en el curso 'Cortometrajes de bajo coste: todo un reto', dentro de la programación de verano de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en su sede rabideña. En el entorno comparte con estudiantes y profesionales, claves técnicas y una ética del cine hecha a base de "perseverancia, comunidad y libertad creativa".

"Si no tienes medios, necesitas rodearte de personas con la misma pasión que tú", ha subrayado, añadiendo que, en sus inicios, "lo más valioso fue encontrarme con gente que amaba el cine tanto como yo; nos ayudábamos, montábamos cortos por las noches, compartíamos tiempo y ganas. Y eso sigue siendo igual de importante hoy", ha manifestado Oleaga.

En contraposición a los que buscan el éxito a través de "recetas prefabricadas", la cineasta insiste en que "no hay reglas en el arte. Puedes tener un elenco espectacular y un equipo brillante y que la película no funcione. Lo que sí te puede hacer diferente es no traicionarte, seguir tu camino, aunque no encaje en lo esperado. Ahí es donde puede surgir algo único", ha señalado.

La directora también destaca la "importancia" de cada etapa del proceso, "especialmente" la pre y la post producción de sonido, que tilda como "la más creativa y a menudo la más olvidada". Para Maider, el "cine no se limita a lo que se ve, sino que se construye también con lo que se escucha, se intuye y se decide en la sombra".

Asimismo, con una trayectoria "consolidada" y un enfoque "coherente con sus principios", Oleaga anima a "lanzarse sin miedo" a quienes empiezan: "Si tienes una idea, hazla. Aunque no tengas recursos. Aunque nadie la entienda al principio. El cine no necesita permiso, necesita impulso", concluye.